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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Севший на пшеничное поле самолет предложили не трогать

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Убинского района Олег Канюк предложит оставить самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», экстренно севший на пшеничное поле, как экспонат.

«Если вдруг авиакомпания не захочет взлетать и примет решение порезать самолет на металлолом, то я выйду к ним с предложением и буду просить, чтобы авиалайнер оставили. Если они согласятся, то может остаться», — цитирует Канюка НГС.

Представитель «Уральские авиалинии» в январе сообщала, что перевозчик решит судьбу только после завершения расследования Росавиацией. До этого была информация, что будут попытки поднять борт в воздух или распилить его, сняв все полезные запчасти.

Airbus A320 сел в новосибирском поле 12 сентября 2023 года. На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. У самолета отказала «зеленая» гидросистема, после этого экипаж необоснованно повел судно в Новосибирск, но неправильно рассчитал топливо. Действия пилотов назвали «безрассудными».

Тема: Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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GammiPluh

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GammiPluh

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ld_andrey

Трубопроводный упал, а СПГ вырос, вот такая арифметика.

Killer X

Не думаю что Карлсон платил Путину за интервью, как этого потребовал Борис Джонсон например.