Севший на пшеничное поле самолет предложили не трогать

Глава Убинского района Олег Канюк предложит оставить самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», экстренно севший на пшеничное поле, как экспонат.

«Если вдруг авиакомпания не захочет взлетать и примет решение порезать самолет на металлолом, то я выйду к ним с предложением и буду просить, чтобы авиалайнер оставили. Если они согласятся, то может остаться», — цитирует Канюка НГС.

Представитель «Уральские авиалинии» в январе сообщала, что перевозчик решит судьбу только после завершения расследования Росавиацией. До этого была информация, что будут попытки поднять борт в воздух или распилить его, сняв все полезные запчасти.

Airbus A320 сел в новосибирском поле 12 сентября 2023 года. На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. У самолета отказала «зеленая» гидросистема, после этого экипаж необоснованно повел судно в Новосибирск, но неправильно рассчитал топливо. Действия пилотов назвали «безрассудными».