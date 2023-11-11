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Чемпионат по расслаблению прошел в Японии

Источник:
Sibnet.ru
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Чемпионат по расслаблению впервые состоялся в Японии, участие в турнире приняли более 100 человек.

По правилам, они должны были в течение полутора часов сидеть или лежать практически неподвижно, сохраняя спокойствие. За смех или закрытые глаза участникам грозила дисквалификация.

При этом победитель определялся по пульсу — лучшим считается самый низкий и стабильный на протяжении всего соревнования. За этим следят организаторы, которые каждые 15 минут замеряли у людей частоту сердцебиения.

Турнир выиграли три человека — участники местного танцевального коллектива, сообщается на официальном сайте соревнований Space-Out Competition.

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