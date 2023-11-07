Сенаторы и их помощники тестируют российские планшеты и смартфоны на операционной системе «Аврора» Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, устройства обеспечивают защиту от утечки информации и персональных данных, но нуждаются в доработке.

«Мы в Совете Федерации одни из первых, кто тестирует новые планшеты, смартфоны. И это правильно. Конечно, надо развивать отечественные «продукты). Первое, что решил производитель, они обеспечивают защиту от утечки информации, от утечки личных данных. Что касается приложений и много чего другого, еще есть над чем работать», — сказала спикер Совфеда.

Матвиенко затруднилась ответить о сроках завершения тестирования и массового внедрения российской продукции. По ее словам, после обсуждения и завершения мониторинга будет следующий этап — доработка отечественных смартфонов и планшетов.

Такое тестирование, по словам Матвиенко, это только начало пути «в плане изучения возможностей» российской продукции. «Пока они не доработаны по широкому спектру продуктов, приложений и так далее», — добавила она.

В начале августа зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин сообщил ТАСС, что сенаторы, их помощники и сотрудники аппарата к осенней сессии получат для тестирования смартфоны и планшеты на базе российской операционной системы «Аврора». По его словам, первые 20 таких аппаратов уже поступили в верхнюю палату парламента.