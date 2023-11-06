Обнаружен скрытый дефект камеры Xiaomi 14

Камера нового флагманского смартфона Xiaomi 14 подвержена запотеванию, сообщил главный редактор портала Mobiltelefon Евгений Макаров в личном телеграм-канале.

«Фиаско! У моего Xiaomi 14 запотела камера!», — написал Макаров, уточнив при этом, что скрытая проблема была выявлена в результате тестирования камеры нового устройства на улице в условиях низкой температуры.

По всей видимости, конденсат на линзе камеры Xiaomi 14 образовался из-за резкого перепада температур, однако пока неясно, насколько массовой может быть дефект. Схожая проблема наблюдалась у флагманов серии Xiaomi 12, представленных в конце 2021 года.

Тогда пользователи выяснили, что проблема с запотеванием камеры решается «прогревом» смартфонов с изъятым на момент этого процесса SIM-лотком. Для ликвидации конденсата достаточно запустить на смартфоне требовательную игру или подержать его под феном.