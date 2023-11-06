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Обнаружен скрытый дефект камеры Xiaomi 14

Источник:
Sibnet.ru
368 0

Камера нового флагманского смартфона Xiaomi 14 подвержена запотеванию, сообщил главный редактор портала Mobiltelefon Евгений Макаров в личном телеграм-канале.

«Фиаско! У моего Xiaomi 14 запотела камера!», — написал Макаров, уточнив при этом, что скрытая проблема была выявлена в результате тестирования камеры нового устройства на улице в условиях низкой температуры.

Фото: © t.me/evgenmt

По всей видимости, конденсат на линзе камеры Xiaomi 14 образовался из-за резкого перепада температур, однако пока неясно, насколько массовой может быть дефект. Схожая проблема наблюдалась у флагманов серии Xiaomi 12, представленных в конце 2021 года.

Тогда пользователи выяснили, что проблема с запотеванием камеры решается «прогревом» смартфонов с изъятым на момент этого процесса SIM-лотком. Для ликвидации конденсата достаточно запустить на смартфоне требовательную игру или подержать его под феном.

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Топ комментариев

Asd10

Два дебила, да, это сила, да, это сила. За 24 секунды понятно.

DRAGONWAY

А ну конечно Моссад не видел,что готовится у них на границе, за то видят тоннели под землей с помощью...

nicollaich

Неугомонные.500000 цеивроппейцев угомонили.Ждём следующую партию.

pepelmetal

Это значит что рогулей уже не хватает)))