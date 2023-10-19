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«Яндекс Карты» начали показывать стоимость проезда по платной дороге

Источник:
Sibnet.ru
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«Яндекс Карты» научились показывать стоимость проезда по платной дороге, цена будет рассчитываться в зависимости от расстояния и времени прибытия, сообщает пресс-служба сервиса.

«Это позволяет водителям заранее оценить расходы или выбрать маршрут без платных дорог, если это возможно. Функция уже доступна в новой версии приложения на iOS и Android», — говорится в сообщении.

При этом стоимость будет показана не для всей трассы, а только для того участка, который нужно проехать. Для гибких тарифов учитывается время прибытия. Например, если водитель строит маршрут утром, а до платного участка должен доехать вечером, приложение покажет стоимость проезда, актуальную для вечернего тарифа.

По данным компании, в настоящее время мобильным приложением «Яндекс Карт» пользуется 38 миллионов человек, при этом навигацию «Яндекса» использует каждый второй водитель в России.

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