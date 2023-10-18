«Госуслуги» запустили сервис записи к нотариусу

Сервис записи к нотариусу запустили на портале «Госуслуг» — теперь граждане могут выбрать одну из более чем 50 нотариальных услуг и при желании заранее отправить электронные копии документов, чтобы сэкономить время, сообщает пресс-служба Минцифры.

Новый сервис позволяет выбрать нотариуса и время для его посещения, уточнить перечень документов для определенного нотариального действия. Копии документов можно заранее загрузить на сервис, чтобы нотариус заранее с ними ознакомился.

Сервис ранее тестировался в восьми регионах: Алтайском, Краснодарском краях, Белгородской, Ивановской, Калужской, Омской и Ростовской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. Теперь услугу решили сделать доступной на территории всей страны.

Отмечается, что самыми популярными услугами, оформленными с помощью сервиса в рамках тестирования, стали заверение доверенности, открытие наследства, согласие супруга на сделку, выдача свидетельства о праве на наследство, договор дарения.