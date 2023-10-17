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Xiaomi представила операционную систему HyperOS

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Xiaomi Лэй Цзюнь анонсировал замену фирменной оболочки MIUI собственной операционной системой HyperOS. Платформа дебютирует на устройствах предстоящей серии Xiaomi 14.

«Платформа HyperOS основана на интеграции глубоко развитой Android и собственной системы Vela с полностью переработанной базовой архитектурой, оптимизированной для интернета вещей с десятками миллиардов устройств и миллиардами подключений в будущем», — отметил Цзюнь.

HyperOS разработана с учетом широкого ассортимента продуктов Xiaomi и призвана объединить всю экосистему продуктов в 200 категориях, включая устройства умного дома, электромобили и многое другое.

Разработка операционной системы стартовала в 2017 году. Ожидается, что постепенно HyperOS заменит оболочку MIUI, которую Xiaomi развивает с 2010 года. «Мы постепенно прощаемся с MIUI», — добавил Лэй Цзюнь.

Технические характеристики HyperOS пока засекречены — предположительно, она основана на усовершенствованной Android. Детали новой ОС могут быть раскрыты на предстоящий презентации Xiaomi 14, которая состоится 27 октября.

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Топ комментариев

Asd10

"Можем в шахматы сражаться. Или лучше в городки... Но в футбол не надо братцы. Не позорьтесь, мужики!...

Asd10

Используется по прямому назначению - выжигает нацистскую заразу.

GammiPluh

Наркофюреру изначально американцы отвели место на кладбище и он слоупок если этого не понимает

Uynachalnica

Интересно, сколько их сразу набежит, когда на лафет положат бесконкурентного?