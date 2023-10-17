Xiaomi представила операционную систему HyperOS

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь анонсировал замену фирменной оболочки MIUI собственной операционной системой HyperOS. Платформа дебютирует на устройствах предстоящей серии Xiaomi 14.

«Платформа HyperOS основана на интеграции глубоко развитой Android и собственной системы Vela с полностью переработанной базовой архитектурой, оптимизированной для интернета вещей с десятками миллиардов устройств и миллиардами подключений в будущем», — отметил Цзюнь.

HyperOS разработана с учетом широкого ассортимента продуктов Xiaomi и призвана объединить всю экосистему продуктов в 200 категориях, включая устройства умного дома, электромобили и многое другое.

Разработка операционной системы стартовала в 2017 году. Ожидается, что постепенно HyperOS заменит оболочку MIUI, которую Xiaomi развивает с 2010 года. «Мы постепенно прощаемся с MIUI», — добавил Лэй Цзюнь.

Технические характеристики HyperOS пока засекречены — предположительно, она основана на усовершенствованной Android. Детали новой ОС могут быть раскрыты на предстоящий презентации Xiaomi 14, которая состоится 27 октября.