Сколько стоят криптовалюты 17 октября

Курс биткоина (BTC) 17 октября достиг 28 399,29 доллара, это среднее значение криптовалютного актива на самых крупных биржах.



Ethereum (ETH) стоит 1588,43 доллара, Tether (USDT) — 1 доллар, Ripple (XRP) — 0,49 доллара, Binance Coin (BNB) — 212,85 доллара.

Накануне биткоин продемонстрировал кратковременный рост курса на 10% на фоне недостоверной информации о положительном решении Комиссии по ценным бумагам и биржам США одобрить биржевым фондам инвестировать непосредственно в токен.

Стоимость биткоина на этом фоне превысила 30 тысяч долларов, что стало самой высокой ценой с марта. Рост сменился корректировкой после того, как стало известно, что заявка все еще находится на рассмотрении.