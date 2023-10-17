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Сколько стоят криптовалюты 17 октября

Источник:
Sibnet.ru
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Курс биткоина (BTC) 17 октября достиг 28 399,29 доллара, это среднее значение криптовалютного актива на самых крупных биржах.

Ethereum (ETH) стоит 1588,43 доллара, Tether (USDT) — 1 доллар, Ripple (XRP) — 0,49 доллара, Binance Coin (BNB) — 212,85 доллара.

Накануне биткоин продемонстрировал кратковременный рост курса на 10% на фоне недостоверной информации о положительном решении Комиссии по ценным бумагам и биржам США одобрить биржевым фондам инвестировать непосредственно в токен.

Стоимость биткоина на этом фоне превысила 30 тысяч долларов, что стало самой высокой ценой с марта. Рост сменился корректировкой после того, как стало известно, что заявка все еще находится на рассмотрении.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Выходит что США такие же трепачи как и ты.

pepelmetal

С 2008 года всё переносит и переносит, много перенесли ?

GammiPluh

Наркофюреру изначально американцы отвели место на кладбище и он слоупок если этого не понимает

Uynachalnica

Вот где он стал полезным, нет чтобы сразу то переехать, и не раздавать ваучеры россиянам взамен гумпомощи...