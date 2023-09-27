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Почему стоит перейти на мобильную связь Ростелекома?

Источник:
Sibnet.ru
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Мобильная связь Ростелеком
Фото: © Ростелеком
Мобильного оператора уже давно не выбирают только ради звонков и СМС. Теперь эта услуга хороша в пакете, где важно качество и объем мобильного интернета, а еще дополнительные сервисы — онлайн-кинотеатр, облачное хранилище и другие. По качеству и стоимости пакетных услуг с мобильной связью Ростелеком уверенно выигрывает.

Все знают, что Ростелеком — это стационарные телефоны и интернет. Но Ростелеком — еще и мобильная связь, с уверенным соединением и большой зоной покрытия по всей стране. Плюс к этому безлимитные звонки по России на номера оператора, в том числе и стационарные телефоны, и неограниченный трафик на ТВ Wink, соцсети и мессенджеры. 

Карта покрытия мобильной связи Ростелеком

Перейти на мобильную связь Ростелеком можно со своим старым номером. Услуги будут доступны с первого дня.

А при подключении пакета услуг можно сэкономить 40-60% в сравнении с покупкой по отдельности. Например, подключить пакетом мобильную связь и домашний интернет. При этом один лицевой счет сэкономит не только деньги, но и время — не нужно будет успевать оплачивать услуги отдельно разным операторам. 

Вариантов пакетных предложений очень много. Можно выбрать подходящий тариф с мобильной связью и домашним или даже геймерским интернетом, онлайн-кинотеатром Wink, облачным хранилищем. Можно выбрать нужный объем каждой услуги: сколько потребуется минут, Гб, скорость домашнего интернета, количество телеканалов, фильмов и сериалов в месяц.

Самый простой и дешевый тариф «Технология общения. Хит сезона М». В пакет входят интернет со скоростью 100 Мбит/с, мобильная связь с 1200 минут в месяц, 500 СМС, 50 ГБ, облачное хранилище Mail.ru. Стоимость тарифа от 600 рублей в месяц, но сейчас можно получить эти же услуги со скидкой в 50% на три месяца по акции.

Другие тарифы Ростелекома с мобильной связью позволяют наращивать количество услуг в пакете: добавлять телевидение, онлайн-кинотеатр Wink, количество минут и ГБ.

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Топ комментариев

rumatam

за свой счет пусть катит, или она за гос счет съездить желает...........здоровье она теряет. Вон пусть...

Peperz

Или убавить аппетиты топ менеджеров.

pepelmetal

Когда гореть начнут, с экипажем внутри, вот это хорошие новости будут

saxat

А вы по какому поводу интересуетесь? Сами из "трудовых резервов" будете или как?🤔