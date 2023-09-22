НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Технологии выгоды: что такое «Лучший старт» от Ростелекома

Источник:
Sibnet.ru
200 0
Фото: © Ростелеком
Тариф «Технологии выгоды. Лучший старт» от Ростелекома — это возможность попробовать, как работают связь и развлечения от одного провайдера. 

Скорость интернета в тарифе — не стандартные 100, а 200 Мбит/сек. В этом случае можно использовать сразу четыре-пять устройств и оставаться довольным качеством связи.

Одновременно можно смотреть фильм, серфить в Сети, пользоваться мессенджерами, листать соцсети, общаться по видеосвязи, играть онлайн и стримить.

Такая скорость подойдет для домашней Wi-Fi сети с большим количеством потенциальных пользователей. Оператор поможет подобрать оптимальное оборудование — в зависимости от того, каким способом подключается интернет: по технологии xPON или FFTb.

Смотреть тариф «Технологии выгоды. Лучший старт»

Мобильная связь

В тариф включены безлимитные звонки на городские и мобильные номера Ростелекома и 1200 минут на остальные номера, а также 500 СМС.

Также пользователь получит 50 ГБ мобильного интернета, и это не включая неограниченный трафик yf онлайн-кинотеатр Wink, популярные мессенджеры и социальные сети — в них входят Telegram, WhatsApp. «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Кино, сериалы и ТВ

Помимо связи, пользователь получает «Стартовый» пакет видеосервиса Wink — а это 25 тысяч фильмов и сериалов и 192 телеканала.

Смотреть контент можно одновременно на семи устройствах, причем при переходе с одного на другое сохраняется история просмотра и фильм начинается с нужного места.

Также можно заранее скачать фильмы из приложения и смотреть офлайн. Это удобно в поездках, когда связь нестабильна или вовсе отсутствует.

Интерактивное ТВ позволяет ставить эфир на паузу, смотреть передачи или фильмы из архива.

А с приставкой Wink+ пользователь получает еще больше возможностей. Сервис имеет голосовое управление, которое может находить и включать любимые фильмы и сериалы, запускать и переключать телеканалы, а также управлять громкостью и воспроизведением.

Тариф «Технологии выгоды. Лучший старт» сейчас подключается со скидкой. Первые три месяца плата составит 555 рублей за каждый, а далее 800 рублей в месяц.

Еще по теме
Как подключить Ростелеком с ценой «Навсегда»
Как зафиксировать цену на интернет навсегда?
Пользователи Wink посмотрят новинки за бонусы Ростелекома
Как перевезти интернет в новый дом
смотреть все
Хайтек #Интернет #Мобильная связь #Потребитель
Как сделать
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
05.07.23, 09:35
9766
2
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
12414
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
15685
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
16115
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
18515
0
Как выбрать
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
31.08.23, 23:54
2473
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
3159
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
6909
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
20659
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
20150
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Имя Лободы исключили из эфира Первого канала
Кремль отказался комментировать состояние здоровья Кадырова
Неизвестный вирус нашли в Марианской впадине
Расшифровка «черных ящиков» севшего в поле самолета стала сенсацией
Мультимедиа
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
«Москвич» и его история. ФОТО
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

ball-n-wall

Походу вообще о многом предстоит забыть...

GammiPluh

А как же забрать ядерное оружие, арестовать Путина, выплатить репарации? как же уменьшился список требований,...

scorpion2777

Вова ты никто, твоё место у рояля.

kygear

Жизни и здоровье в обмен на фантики.Станок не останавливается.