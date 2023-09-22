Технологии выгоды: что такое «Лучший старт» от Ростелекома

Тариф «Технологии выгоды. Лучший старт» от Ростелекома — это возможность попробовать, как работают связь и развлечения от одного провайдера.

Скорость интернета в тарифе — не стандартные 100, а 200 Мбит/сек. В этом случае можно использовать сразу четыре-пять устройств и оставаться довольным качеством связи.

Одновременно можно смотреть фильм, серфить в Сети, пользоваться мессенджерами, листать соцсети, общаться по видеосвязи, играть онлайн и стримить.

Такая скорость подойдет для домашней Wi-Fi сети с большим количеством потенциальных пользователей. Оператор поможет подобрать оптимальное оборудование — в зависимости от того, каким способом подключается интернет: по технологии xPON или FFTb.

Мобильная связь

В тариф включены безлимитные звонки на городские и мобильные номера Ростелекома и 1200 минут на остальные номера, а также 500 СМС.

Также пользователь получит 50 ГБ мобильного интернета, и это не включая неограниченный трафик yf онлайн-кинотеатр Wink, популярные мессенджеры и социальные сети — в них входят Telegram, WhatsApp. «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Кино, сериалы и ТВ

Помимо связи, пользователь получает «Стартовый» пакет видеосервиса Wink — а это 25 тысяч фильмов и сериалов и 192 телеканала.

Смотреть контент можно одновременно на семи устройствах, причем при переходе с одного на другое сохраняется история просмотра и фильм начинается с нужного места.

Также можно заранее скачать фильмы из приложения и смотреть офлайн. Это удобно в поездках, когда связь нестабильна или вовсе отсутствует.

Интерактивное ТВ позволяет ставить эфир на паузу, смотреть передачи или фильмы из архива.

А с приставкой Wink+ пользователь получает еще больше возможностей. Сервис имеет голосовое управление, которое может находить и включать любимые фильмы и сериалы, запускать и переключать телеканалы, а также управлять громкостью и воспроизведением.

Тариф «Технологии выгоды. Лучший старт» сейчас подключается со скидкой. Первые три месяца плата составит 555 рублей за каждый, а далее 800 рублей в месяц.