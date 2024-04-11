Игра «Мир кораблей» получила космическое обновление

Компания Lesta Games выпустила обновление для многопользовательской игры «Мир кораблей», приуроченное к празднованию Дня космонавтики.

Патч 13.3 придал «Миру кораблей» атмосферу советского ретрофутуризма — порт Наукоград превратился в «Каюту командира» с видом на космос, а в игре появился уникальный режим, который будет доступен целый месяц.

В режиме под названием «К высотам мастерства» шести участникам на тематической карте предстоит сойтись в случайных испытаниях на выбывание — в их числе гонки, уклонение от снарядов, выбивание цитаделей и ряд других.

Одной из основных наград события станет нидерландский крейсер Callenburgh с тематическим ретрофутуристичным камуфляжем и уникальными анимациями. Также пользователи смогут получить особого командира Астру — собаку-космонавта со специальной озвучкой.

<br>

Дополнительно в состав обновления 13.3 вошли корректировки баланса и механик. Теперь корабль теперь не может остаться полностью безоружным, а радиус заметности судна после выстрела из главного калибра станет единым для каждого класса.

Что добавят еще

Кроме этого, в честь Дня Победы с выходом обновления 13.3 в «Мире кораблей» появится тематически украшенный порт Владивосток, воссозданный на основе фотографий 19451950 годов для передачи атмосферы и внешнего вида города тех лет.

С 7 мая на сайте «Мира кораблей» и в Адмиралтействе откроется рассказ про самые известные советские корабли Великой Отечественной войны. Полагающиеся за участие памятные жетоны можно обменять на наборы с контейнерами «Советский», премиальным кораблем VI уровня, редким советским линкором «Ленин», премиум-контейнерами «9 мая».

Тариф «Игровой» от Ростелекома дает геймерам преимущества в «Мире кораблей»: бесконечный премиум аккаунт, эксклюзивный линкор IX уровня с постоянным камуфляжем, бонусы и дополнительные призы в различных игровых событиях.

Также с 17 апреля в «Мире кораблей» начнется ранний доступ к новой ветке линкоров СССР — «Адмирал Сенявин», «Адмирал Истомин», «Адмирал Лазарев» и «Адмирал Корнилов».