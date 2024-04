Игры портируют на российскую операционную систему «Аврора»

Холдинг Fplus до конца 2024 года выделит деньги командам разработчиков, которые займутся портированием игр на российскую операционную систему «Аврора».

Средства получат десять независимых команд, сообщил коммерческий директор Fplus Сергей Трюхан на мероприятии для разработчиков мобильных приложений для отечественной операционной системы, пишет телеграм-канал «Открытая мобильная платформа».

Создатель «Авроры», компания «Открытая мобильная платформа», принадлежащая Ростелекому, представила несколько популярных ретро-игр, которые уже доступны на российской ОС. Среди них оказались Heroes of Might and Magic III, GTA 3, Earthworm Jim и Fallout 2.

ОС «Аврора» на сегодня единственная отечественная мобильная платформа, соответствующая требованиям корпоративных заказчиков, имеющая сертификаты ФСТЭК и ФСБ. В основу «Авроры» изначально легла операционная система Sailfish OS, созданная финской компанией Jolla.