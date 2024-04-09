НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Игры портируют на российскую операционную систему «Аврора»

Источник:
Sibnet.ru
248 5

Холдинг Fplus до конца 2024 года выделит деньги командам разработчиков, которые займутся портированием игр на российскую операционную систему «Аврора».

Средства получат десять независимых команд, сообщил коммерческий директор Fplus Сергей Трюхан на мероприятии для разработчиков мобильных приложений для отечественной операционной системы, пишет телеграм-канал «Открытая мобильная платформа».

Создатель «Авроры», компания «Открытая мобильная платформа», принадлежащая Ростелекому, представила несколько популярных ретро-игр, которые уже доступны на российской ОС. Среди них оказались Heroes of Might and Magic III, GTA 3, Earthworm Jim и Fallout 2.

ОС «Аврора» на сегодня единственная отечественная мобильная платформа, соответствующая требованиям корпоративных заказчиков, имеющая сертификаты ФСТЭК и ФСБ. В основу «Авроры» изначально легла операционная система Sailfish OS, созданная финской компанией Jolla.

Еще по теме
Игроков «Мира кораблей» перебросит на другую планету
Пользователи «Игрового» получат новые бонусы «Мира танков»
«Облачный»: как получать терабайт виртуального хранилища в месяц
Бюджетники получат планшеты на базе ОС «Аврора»
смотреть все
Новости #Интернет #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Кнопка WPS на роутере
ТЕМА ДНЯ
Зачем нужна кнопка WPS на роутере
Загадочная кнопка WPS активирует протокол, который нужен для упрощенного подключения к Wi-Fi без использования пароля
Набор номера телефона
#Мобильная связь
Чем отличаются 8 и +7 в телефонных номерах
Почему российские номера начинаются или с +7, или с восьмерки? Это связано с историческим наследием
 Облачные данные
#Интернет
Как получать терабайт облачного хранилища в месяц
Хранилище Облако Mail.ru доступно пользователям Ростелекома на эксклюзивных условиях — его объем каждый месяц увеличивается на 1 Тб
 Регистрация в интернете
#Интернет
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
Все статьи
Обсуждение (5)
Актуальные
обзоры
28 марта
Как получать терабайт облачного хранилища в месяц
26 марта
Зачем нужна кнопка WPS на роутере
21 марта
Как узнать, кто брал в руки ваш смартфон
16 марта
Как смотреть Wink всей семьей на разных устройствах
 Смотреть все