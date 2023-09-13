Компания Apple провела осеннюю презентацию Wonderlust («Жажда чудес»), где представила четыре модели из линейки iPhone 15 и смарт-часы Apple Watch Series 9.

iPhone 15 с USB-C

iPhone 15 стал первым айфоном с разъемом USB-C. Еще одно заметное изменение — пропала челка с фронтальной камерой и датчиками Face ID. Теперь камера и сенсоры расположены в Dynamic Island («Динамическом острове»).

Цвета iPhone 15 и iPhone 15 Plus стали более пастельными — голубой, зеленый, желтый и розовый. Также остался черный вариант.

Фото: © Apple

Диагональ экрана не изменилась: 6,1 дюйма в iPhone 15 и 6,7 дюйма в версии iPhone 15 Plus. Пиковая яркость OLED-дисплея Super Retina XDR в HDR режиме выросла до 1600 нит, пиковая на улице — до 2000 нит.

У камеры появился 48-мегапиксельный широкоугольный модуль, который поддерживает двукратный зум без потери качества. Вторая камера имеет разрешение на 12 Мп.

За быстродействие отвечает 6-ядерный процессор A16 Bionic — его ранее использовали на топовых iPhone 14 Pro.

Титановый iPhone 15 Pro

Топовые версии iPhone 15 Pro (экран 6,1 дюйма) и 15 Pro Max (экран 6,7 дюйма) получили корпус из титана, который используется марсианском ровере NASA. По словам разработчиков, это самые легкие смартфоны в истории компании.

Фото: © Apple

Новинки будут доступны в цветах черный титан, белый титан, голубой титан и натуральный титан. На самом деле это три варианта серого и синий.

Переключатель звука на боковой панели сменили новая программируемая кнопка Action Button, которую можно настроить самостоятельно — например, активировать камеру или записать голосовую заметку.

Модель 15 Pro получила объектив с линзами для трехкратного оптического увеличения, а 15 Pro Max – для пятикратного зума. Предусмотрено быстрое переключение фокусного расстояния — 24, 28 и 35 миллиметров. Также iPhone 15 Pro и Pro Max могут записывать 3D-видео (Spatial Video).

Пример фото на iPhone 15 Pro Фото: © Apple

Смартфоны получили новейший процессор A17 Bionic Pro. Его отличие заключается в трехнанометровом техпроцессе изготовления, позволяющем разместить существенно больше транзисторов на той же площади. Он поддерживает трассировку лучей в видеоиграх.

Apple Watch

Apple Watch Series 9 выйдут в новом цвете — розовом, он заменил темно-синий оттенок. А новые ремешки для часов сделаны из переработанных материалов.

Часы получили новый процессор — S9, на 50% производительнее предыдущего поколения. Также дисплей стал вдвое ярче: до 2000 нит.

Фото: © Apple

У часов появилась поддержка нового жеста — Double Tap, или двойной щипок большим и указательным пальцами. На этот жест можно запрограммировать разные опции.

Apple Watch Ultra 2 сохранили прежний дизайн. Из нового — процессор (S9), более яркий экран (до 3000 нит), спортивные режимы.

Цены

Старт продаж новых iPhone 15 и iPhone 15 Pro запланирован на 22 сентября 2023 года. В России они появятся на неделю позже.

iPhone 15 будет стоить от 799 долларов за версию со 128 ГБ, iPhone 15 Plus — от 899 долларов. iPhone 15 Pro — от 1099 долларов за версию со 256 ГБ, iPhone 15 Pro Max — от 1299 долларов.

Цена Apple Watch Series 9 стартует от 399 долларов, Apple Watch Ultra 2 — от 799 долларов.

В магазинах МТС покупатели смогут приобрести новинки по следующим ценам:

iPhone 15 — от 124 990 рублей,

iPhone 15 Plus — от 139 990 рублей,

iPhone 15 Pro — от 154 990 рублей,

iPhone 15 Pro Max 256 ГБ — от 189 990 рублей.

iPhone 15 Pro Max с объемом памяти 1 ТБ — 249 990 рублей.

Apple Watch — от 34 990 рублей.

В магазинах «М.Видео-Эльдорадо» стоимость iPhone 15 начинается от 129 999 рублей, iPhone 15 Plus — от 139 999 рублей, iPhone 15 Pro — от 159 999 рублей, iPhone 15 Pro Max — от 194 999 рублей.

Стоимость Apple Watch Series SE — от 34 999 рублей, Apple Watch Series 9 — от 54 999 рублей, Apple Watch Ultra 2 — 109 999 рублей.