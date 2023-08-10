НАВЕРХ

Исторический бассейн: как изменится «Нептун»

Источник:
Sibnet.ru
318 0
Бассейн «Нептун»
Фото: © Sibnet.ru
Бассейн «Нептун» в Новосибирске стоит «голый» — фасад полностью разобран. Осенью исторический спортивный объект города на Богдана Хмельницкого обретет презентабельный вид. Что входит в реконструкцию и как будет выглядеть обновленный фасад здания?

Жители Новосибирска, проезжая возле бассейна «Нептун» на Богдана Хмельницкого, пока видят разобранный фасад. Идет реконструкция здания. Работы завершат к 3 октября, но по словам директора школы Олимпийского резерва водных видов спорта региона Сергея Герасимова, это может случиться раньше.

Как изменится «Нептун»

Глобальных изменений не произойдет, успокоил Герасимов. Фасад реконструируют не из соображений моды, а по необходимости.

«Витражи, которые были у нас до этого, они были в 2007 году установлены. Они пришли в негодное состояние из-за того, что между витражами не была предусмотрена вентиляция. <…> Копился конденсат, и конструкция разрушалась», — объяснил директор.

Из главных работ — полная замена витражей и обновление фундамента. Обойдется такой ремонт примерно в 115 миллионов рублей, их выделил областной бюджет.

Внешне здание почти сохранит исторический облик, но новая конструкция будет современней. И самое важное — между витражами появится вентиляция. Поэтому старых проблем с «парниковым эффектом» удастся избежать.

Что внутри?

Масштабных ремонтных работ внутри здания в этом году не запланировано. А вот мелкие работы ведутся по мере необходимости.

«Каждый год мы что-то ремонтируем, бассейну уже шестой десяток, здание уже старое и оборудование какое-то надо время от времени менять», — сказал собеседник.

Важность «Нептуна»

В Новосибирске не так много бассейнов, где профессионально могут заниматься спортсмены. «Нептун» считается базовым спортивным объектом по водному виду спорта.

Попасть сюда на занятия в школу Олимпийского резерва можно только после тестовых испытаний. Новосибирские спортсмены, занимающиеся на базе школы Олимпийского резерва, имеют хорошие результаты.

«Сборная команда Новосибирской области по плаванию уверенно занимает третье место среди всех субъектов России. Это показывает последний ЧМ России, где мы по завоеванным медалям уступаем только Москве и Санкт-Петербургу. Мы сильнее таких плавательных городов, как Волгоград, Пенза, Казань», — отметил Герасимов.

Из истории

Бассейн «Нептун» был введен в эксплуатацию в 1969 году. Сейчас это базовый центр по подготовке спортсменов по трем видам спорта: плаванию, подводному спорту и триатлону.

В бассейне есть восемь 50-метровых плавательных дорожек (они самые длинные в Новосибирске), игровой зал, оборудованный тренажерный зал для спортсменов, гардероб на 400 мест.

Здесь занимаются порядка 300 спортсменов, а также базируется сборная Новосибирской области по плаванию и подводному спорту. Ежегодно «Нептун» обслуживает порядка 200 тысяч человек. 

Еще по теме
Комиссия КХЛ проверит «Сибирь‑Арену» в августе
По стандартам КХЛ: экскурсия по новой ледовой арене Новосибирска
Новый ЛДС в Новосибирске сдадут только в 2023 году
Новый ЛДС в Новосибирске достроят в декабре
смотреть все
Спорт #Спортобъекты #Новосибирск #Летние виды #Репортаж
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
Двухкратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева
Народный фронт исключит Исинбаеву из руководства
25.07.2023 11:35
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева
Песков напомнил о заслугах Исинбаевой перед Россией
21.07.2023 10:33
info.sibnet.ru
Глава Дагестана выступил против чемпионки Елены Исинбаевой
19.07.2023 15:30
info.sibnet.ru
Звезда OnlyFans показала грудь после победы в боксе. ВИДЕО
17.07.2023 13:22
Девушка дня
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
44
Россия увеличила выпуск бронетехники в четыре раза
42
«Бахмутская бойня» для ВСУ продолжилась «приазовской резней»
29
Депутат бундестага заявил об угрозе войны России и Германии
28
Западные инструкторы не смогли ничему научить украинских солдат
26
СМИ узнали об обсуждении нового мирного плана по Украине