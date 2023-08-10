Исторический бассейн: как изменится «Нептун»

Бассейн «Нептун» в Новосибирске стоит «голый» — фасад полностью разобран. Осенью исторический спортивный объект города на Богдана Хмельницкого обретет презентабельный вид. Что входит в реконструкцию и как будет выглядеть обновленный фасад здания?

Жители Новосибирска, проезжая возле бассейна «Нептун» на Богдана Хмельницкого, пока видят разобранный фасад. Идет реконструкция здания. Работы завершат к 3 октября, но по словам директора школы Олимпийского резерва водных видов спорта региона Сергея Герасимова, это может случиться раньше.

Как изменится «Нептун»

Глобальных изменений не произойдет, успокоил Герасимов. Фасад реконструируют не из соображений моды, а по необходимости.

«Витражи, которые были у нас до этого, они были в 2007 году установлены. Они пришли в негодное состояние из-за того, что между витражами не была предусмотрена вентиляция. <…> Копился конденсат, и конструкция разрушалась», — объяснил директор.

Из главных работ — полная замена витражей и обновление фундамента. Обойдется такой ремонт примерно в 115 миллионов рублей, их выделил областной бюджет.

Внешне здание почти сохранит исторический облик, но новая конструкция будет современней. И самое важное — между витражами появится вентиляция. Поэтому старых проблем с «парниковым эффектом» удастся избежать.

Что внутри?

Масштабных ремонтных работ внутри здания в этом году не запланировано. А вот мелкие работы ведутся по мере необходимости.

«Каждый год мы что-то ремонтируем, бассейну уже шестой десяток, здание уже старое и оборудование какое-то надо время от времени менять», — сказал собеседник.

Важность «Нептуна»

В Новосибирске не так много бассейнов, где профессионально могут заниматься спортсмены. «Нептун» считается базовым спортивным объектом по водному виду спорта.

Попасть сюда на занятия в школу Олимпийского резерва можно только после тестовых испытаний. Новосибирские спортсмены, занимающиеся на базе школы Олимпийского резерва, имеют хорошие результаты.

«Сборная команда Новосибирской области по плаванию уверенно занимает третье место среди всех субъектов России. Это показывает последний ЧМ России, где мы по завоеванным медалям уступаем только Москве и Санкт-Петербургу. Мы сильнее таких плавательных городов, как Волгоград, Пенза, Казань», — отметил Герасимов.

Из истории

Бассейн «Нептун» был введен в эксплуатацию в 1969 году. Сейчас это базовый центр по подготовке спортсменов по трем видам спорта: плаванию, подводному спорту и триатлону.

В бассейне есть восемь 50-метровых плавательных дорожек (они самые длинные в Новосибирске), игровой зал, оборудованный тренажерный зал для спортсменов, гардероб на 400 мест.

Здесь занимаются порядка 300 спортсменов, а также базируется сборная Новосибирской области по плаванию и подводному спорту. Ежегодно «Нептун» обслуживает порядка 200 тысяч человек.