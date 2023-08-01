Приложение «Тинькофф банка» исчезло из Google Play

Мобильное приложение «Тинькофф банка» пропало из магазина приложений Google Play и теперь недоступно для скачивания.

«Тинькофф банк» 20 июля подпал под блокирующие санкции США и Канады. Лица США не могут вести бизнес с банком, но операции с ним разрешены до 18 октября. По всей видимости, удаление приложений связано с новыми ограничительными мерами.

Представители кредитной организации подчеркнули, что банк готов к «любым событиям», все сервисы, продукты и приложения продолжают работу в штатном режиме. Несмотря на санкции, клиенты смогут совершать ряд международных переводов.

В марте приложения «Тинькофф банка» было удалено из App Store — магазина приложений для пользователей iOS. «Тинькофф банк» на 1 июня занимал 12-е место по размеру активов среди российских банков в списке «Интерфакс-100».