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ChatGPT встроили в вибратор

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Lovesense

Производитель секс-игрушек Lovesense выпустил новый товар Pleasure Companion, в игрушку встроили нейросеть ChatGPT.

Pleasure Companion — стандартный вибратор со стимуляторами для точки G и клитора. Уникальность устройства заключается в мобильном приложении-компаньоне, в котором можно пообщаться с ChatGPT.

Пользователь выбирает «эротическую историю», а нейросеть рассказывает ее голосом и включает вибрацию в самые пикантные моменты.

Компания описывает технологию, как «находящуюся в стадии бета-тестирования» и указывает, что она доступна бесплатно для всех пользователей приложения.

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