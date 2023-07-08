ChatGPT встроили в вибратор

Производитель секс-игрушек Lovesense выпустил новый товар Pleasure Companion, в игрушку встроили нейросеть ChatGPT.

Pleasure Companion — стандартный вибратор со стимуляторами для точки G и клитора. Уникальность устройства заключается в мобильном приложении-компаньоне, в котором можно пообщаться с ChatGPT.

Пользователь выбирает «эротическую историю», а нейросеть рассказывает ее голосом и включает вибрацию в самые пикантные моменты.

Компания описывает технологию, как «находящуюся в стадии бета-тестирования» и указывает, что она доступна бесплатно для всех пользователей приложения.