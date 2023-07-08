ChatGPT встроили в вибратор

Фото: © Lovesense
Производитель секс-игрушек Lovesense выпустил новый товар Pleasure Companion, в игрушку встроили нейросеть ChatGPT.
Pleasure Companion — стандартный вибратор со стимуляторами
для точки G и клитора. Уникальность устройства заключается
в мобильном приложении-компаньоне, в котором можно пообщаться
с ChatGPT.
Пользователь выбирает «эротическую историю», а
нейросеть рассказывает ее голосом и включает вибрацию в самые пикантные
моменты.
Компания описывает технологию, как «находящуюся в стадии
бета-тестирования» и указывает, что она доступна бесплатно
для всех пользователей приложения.