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AMD выпустила новый геймерский процессор

Источник:
Sibnet.ru
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процессор Ryzen 5 5600X3D
Фото: © Tom's Hardware

AMD выпустила геймерский процессор Ryzen 5 5600X3D стоимостью 230 долларов. Он отлично подходит для игр, но слабо показал себя в выполнении иных задач.

Первый обзор Ryzen 5 5600X3D, опубликованный Tom’s Hardware, подтверждает его превосходную производительность в играх. В разрешении Full HD он опережает Ryzen 5 7600X, а прирост производительности по сравнению с Ryzen 5 5600X достигает удивительных 30%, что лучше близкого по цене конкурента Core i5-13400.

Если рассматривать разрешение 1440p, процессорозависимость игр снижается, и разница между процессорами уже не так велика. Однако Ryzen 5 5600X3D всё равно удерживает свои позиции относительно конкурентов и продолжает демонстрировать впечатляющую производительность.

Авторы обзора на Tom’s Hardware подводят итог, считая игровую производительность Ryzen 5 5600X3D исключительной. Этот процессор предлагается по цене 230 долларов (20,7 тысячи рублей), что делает его довольно привлекательным выбором для геймеров.

Однако в обычных задачах Ryzen 5 5600X3D не показывает такую же высокую производительность. Он схож с Ryzen 5 5600X, но при этом дороже почти в полтора раза, а разница с Ryzen 5 5600 составляет практически вдвое.

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