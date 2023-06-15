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Сеть по паспорту: Россия запустит защищенный интернет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Пилотный проект защищенного интернета запустят в России до конца года. В Сети будут доступны только безопасные сервисы, владельцы которых исполняют все требования российского законодательства. Что изменится для пользователей?

Чтобы пользоваться защищенным Рунетом, пользователю придется зарегистрироваться по паспорту и получить личный идентификатор. Такие «прозрачные» для государства сети есть в Китае и Северной Корее. При этом в России сохранится и обычный незащищенный интернет — фактически, внутри него появится особый сегмент с усиленными правилами безопасности.

Каким будет Рунет 2.0

Концепция «прозрачного» интернета предусматривает, что все действия пользователя можно будет при необходимости идентифицировать. Кроме этого, все защищенные ресурсы Рунет 2.0 будут недоступны для анонимного просмотра — например, через сервисы VPN.

Войти в защищенный сегмент интернета смогут только граждане России, которые получат идентификатор. Каждый аккаунт потребуется подтвердить паспортом. При этом для использования Рунета 2.0 не обязательно находиться на территории России — после получения личного аккаунта он будет доступен из любой точки мира.

В 2022 году 40,5% всего трафика в Рунете сгенерировали боты. Доля трафика, сгенерированного людьми, за год сократилась с 64,5% до 59,5%.

«Главной целью является обеспечение безопасности граждан. Обеспечение сохранности их персональных данных, защита от спам-рассылок, от мошенничества, от сайтов, которые называются фишинговыми», — рассказал изданию «Ведомости» зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Парламентарий уточнил, что механизм реализации безопасной сети в настоящее время обсуждается с профессиональным сообществом — операторами связи, разработчиками софта по кибербезопасности и компаниями по производству интернет-оборудования. По его словам, до конца 2023 года планируется тестовый запуск защищенного интернета.

С кого берем пример

Внутригосударственный интернет в 2000 году был запущен в КНДР, он называется «Кванмён». Вся информация в нем проходит предварительную цензуру. Граждане получают доступ к сети по подписке, при этом им недоступны мировые ресурсы. Доступом в глобальную сеть обладают лишь государственные учреждения.

В Китае подход другой — там национальный сегмент интернета защищен многоступенчатой системой фильтрации, которая носит название «Золотой щит». Ее запустили в 2003 году. Система включает блокировку по IP-адресам и DNS, глубокую фильтрацию пакетов информации (DPI), сканирование URL на наличие ключевых слов.

При этом локальные защищенные сети используются по всему миру. Например, их организовывают крупные компании. Из обычного интернета они недоступны. Сотрудники получают доступ к важной информации и внутренним корпоративным ресурсам только после запуска VPN-соединения.

Кроме этого, существуют закрытые сегменты Сети — например, даркнет. Это «интернет в интернете» со своими отдельными сайтами, в котором нет привычных серверов и DNS, а данные закрыты от поисковиков и ботов. Для доступа потребуется специальный браузер. Однако здесь все данные зашифрованы, а пользователи — анонимны.

Потребуется время

Все необходимая для «суверенного интернета» инфраструктура уже создана. В частности, на сети операторов связи в соответствии с требованиями закона «Об устойчивом интернете», установлены так называемые технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). С их помощью Роскомнадзор может самостоятельно блокировать контент и управлять трафиком.

При этом эксперты отмечают, что для запуска устойчивой к внешним воздействиям национальной сети потребуются дополнительные ресурсы на базе отечественных решений. Ведь импортное «железо» и программные комплексы могут содержать опасные для безопасности Рунета 2.0 «закладки».

По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, механизм регистрации граждан в защищенном интернете пока вызывает вопросы. На сегодня в России насчитывается порядка 80 миллионов активных интернет-пользователей, выдача каждому подтвержденного аккаунта потребует огромных затрат.

«Если по номеру телефона будет регистрация, то нужно помнить, что в России, по данным нашего исследования, 7 миллионов серых сим-карт. Если сегодня-завтра их можно купить, условно, на Белорусском вокзале, то какой тогда смысл в создании сети такого рода?», — подчеркнул специалист.

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Maniac.

Прошлая приватизация привела к колоссальному проценту банкротств и распилов 70% предприятий на чермет....

hope1986

Чувствую он скоро в Олимпийский виде спорта будет, совсем из ума выжили

korvinsS

А они за границей большинство никому не нужны абсолютно и это факт вообще не понятно на что они рассчитывали.

ball-n-wall

Цирк уехал, и клоуны разбежались...