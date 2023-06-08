WhatsApp запустил долгожданные «Каналы»

WhatsApp запустил долгожданную функцию — пользователям стали доступны «Каналы». Разработчики отмечают, что простой, надежный и конфиденциальный способ следить за важными новостями от людей и организаций с помощью мессенджера.

Каналы находятся отдельно от чатов и сообществ на новой вкладке «Актуальное». WhatsApp сформировал каталог каналов с новостями от местных государственных органов, контентом о спорте, увлечениях и многом другом.

Перейти в нужный канал можно через поиск по каталогу либо с помощью приглашения, отправленного в чате, электронном письме или опубликованного онлайн. При этом подписчики могут только просматривать контент в «Каналах», но не публиковать его.

При запуске новой функции большое внимание уделили конфиденциальности. Номер телефона и фото профиля администратора не видны подписчикам, а номера телефонов подписчиков — скрыты от всех в канале, включая администраторов.

Кроме того, никто не увидит, на какие каналы подписан пользователь. Администраторы смогут запрещать делать снимки экрана при просмотре канала и пересылать контент из него, а также определять, кому разрешено подписываться на их каналы.