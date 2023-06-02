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OpenAI избавит чат‑бот ChatGPT от галлюцинаций

Источник:
Sibnet.ru
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Страница ChatGPT
Фото: © Jonathan Kemper / Unsplash License

OpenAI начнет бороться с «галлюцинациями» искусственного интеллекта — случаями, когда ИИ выдумывает ложную информацию и выдает ее за факты. Компания объявила о новом методе обучения моделей искусственного интеллекта.

«Даже передовые модели склонны создавать ложные факты — они имеют тенденцию придумывать информацию в моменты неопределенности. Эти галлюцинации особенно проблематичны в областях, требующих многократного рассуждения, поскольку единичная логическая ошибка может сорвать значительно более крупное решение», — написали исследователи OpenAI в отчете.

Потенциальная новая стратегия OpenAI в борьбе с фальсификациями заключается в обучении моделей искусственного интеллекта поощрять себя за каждый отдельный правильный шаг рассуждения, ведущий к ответу, а не только за правильное окончательное заключение.

Этот подход называется «процессный надзор». В отличие от текущего «результатного надзора», он может привести к более понятному искусственному интеллекту, поскольку стратегия побуждает модели следовать человекоподобной «цепочке мыслей».

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Топ комментариев

STRYKER9800

Дорогой дедушка мороз! Пришли нам уже нового президента, этого забери себе в .....

Asd10

Это у тебя к нему возрастная солидарность штоле?

mosquito__2010

У меня от этого позорища тоже улыбка шириться. Какая страна такой и лидер.

Uynachalnica

Пусть дела уже передает самому главному!