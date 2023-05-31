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Разработчиков ИИ в России возьмут под контроль

Источник:
Sibnet.ru
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Робот
Фото: © Xu Haiwei / Unsplash License

В России появится Цифровой кодекс, регулирующий искусственный интеллект (ИИ) и его применение. Новые законы предусмотрят ответственность разработчиков ИИ, классификацию умных цифровых систем на опасные и безопасные, и маркировку контента, созданного с помощью нейросетей. 

Необходимость скорейшего урегулирования разработки и использования ИИ обсудили на круглом столе «Какие правила должны быть закреплены для использования искусственного интеллекта в России?», прошедшем в пресс-центре «Парламентской газеты».

Эксперты отметили, что ИИ может начать контролировать образование и медицину в России уже в ближайшие годы, а отсутствие соответствующих законов и норм, существует неопределенность в правовом статусе таких систем, включая распознавание лиц.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова отметила необходимость разработки нормативного регулирования для предотвращения возможных рисков и угроз, связанных с широким внедрением ИИ в различные сферы жизни. Ожидается, что в ближайшие 2-3 года средний уровень внедрения ИИ вырастет до 50%. 

Чтобы успешно внедрить и использовать ИИ, необходимо разработать терминологическую базу, классификацию систем, механизмы и нормы применения ИИ в юридических и финансовых процессах.

Власти России планируют включить в Цифровой кодекс ответственность разработчиков ИИ и установить маркировку контента, созданного с использованием нейросетей. Такой подход поможет снизить риски от дипфейков, которые могут быть использованы мошенниками для обмана людей.

Создатель ChatGPT обосновал контроль над ИИ

С целью защиты общества и разработчиков и ускорения процесса реализации концепции развития ИИ в России, правительство планирует создать новую отрасль — цифровое право.

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