iPhone в России подешевели

Стоимость устройств Apple в среднем снизилась на 6%, а некоторые модели подешевели на 10%. Сеть re:Store на прошлой неделе снизила цены на iPhone на 1-5 тысяч рублей в зависимости от модели и объема памяти.

Интернет-магазин МТС также уменьшил стоимость одной из модификаций iPhone 14 на 128 гигабайт на почти 13%, что составило 78,5 тысячи рублей, а цена на смартфон с памятью 256 гигабайт снизилась на 7%, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей ритейла.

Продавцы объясняют снижение цен предстоящим выпуском новых моделей устройств от Apple, корректировкой закупочных цен и спросом. Аналитики отмечают, что удешевление iPhone происходит в условиях отсутствия ограничений на их поставки через параллельный импорт.

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Параллельный импорт — это процесс приобретения товаров или продукции В случае с устройствами Apple это означает с устройствами Apple, это означает покупку устройств не у официальных дистрибьюторов и розничных магазинов компании.