Apple отремонтирует технику россиян в обход санкций

Apple создаст новое техническое представительство, чтобы продолжить ремонтировать технику россиян и не нарушать санкции, запрещающие поставку в РФ смартфонов дороже 300 долларов, например, подменные iPhone.

Источники «Известий» сообщили, что новое техпредставительство заключит договора с уже существующими сервисными центрами. В итоге для потребителя ничего не изменится, но могут увеличиться сроки обслуживания, иногда до двух месяцев. Это связано с отправкой устройств за рубеж для ремонта.

«С апреля, получив устройство на гарантийный ремонт, сервисный центр будет связываться с новым зарубежным партнером Apple и отправлять устройство ему. В результате такой комбинации сроки ремонта сильно возрастут и могут составить до двух месяцев», — рассказал собеседник издания.

Посредники стали отказываться от поставок iPhone в Россию

Под новую схему ремонта попадают устройства, поставленные в Россию до марта 2022 года. iPhone, ввезенные позже, или по параллельному импорту не будут приниматься в сервисных центрах — за их гарантийное обслуживание отвечает продавец.