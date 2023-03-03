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Посредники стали отказываться от поставок iPhone в Россию

Источник:
«Известия»
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Фото: IainCameron / Attribution License
Посредники начали отказываться от поставок iPhone в Россию по параллельному импорту — «яблочные» смартфоны могут стать дефицитом или вырасти в цене, считают эксперты. Минпромторг РФ заверил, что с продукцией Apple проблем не будет.

США в феврале ввели санкции, запрещающие ввоз в Россию смартфонов американского производства дороже 300 долларов. Часть посредников с Ближнего Востока, помогавших отечественным компаниям закупать устройства по параллельному импорту, уведомили партнеров об отказе, сообщил «Известиям» источник на рынке потребительской электроники.

Как и в отношении кого будут применяться санкции, пока не ясно, но совершенно очевидно, что повышенные риски, связанные с поставками электроники и бытовой техники в Россию, приемлемы далеко не для всех посредников, сказал источник.

Менеджер одного из российских дистрибуторов пока не предвидит проблем с поставками: схем организации параллельного импорта великое множество. Но американские санкции могут привести к удлинению посреднических цепочек — «в лоб» перепродавать электронику через третьи страны в РФ не получится. «А любое дополнительное звено означает рост цен», — отметил он.

Представители крупнейших российских розничных сетей, торгующих смартфонами, не стали комментировать ситуацию.

Туман неопределенности

В Минпромторг РФ информация о прекращении поставок на российский рынок смартфонов не поступала, сообщили в пресс-службе ведомства. «Новые ограничительные меры могут оказать краткосрочный эффект при перестройке логистических цепочек, но вместе с тем дефицита и роста цен на премиальные смартфоны не ожидается», — отметили в пресс-службе.

По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, премиальные смартфоны в итоге не пропадут с российского рынка — завозить их, скорее всего, будут, прибегая к помощи совсем небольших компаний в третьих странах. Или даже в чемоданах, по серым схемам. Но таким образом вряд ли удастся удовлетворить спрос граждан на продвинутые гаджеты, сказал он.

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«Эти ограничения пока не окажут существенного влияния: рынок научился работать в условиях предыдущих мер, создал новые цепочки поставок, умеет сотрудничать по схеме параллельного импорта с продавцами из третьих стран практически любого востребованного товара», — сказали «Известиям» в крупном поставщике электроники.

Там отметили, что риски применения вторичных санкций есть, но, так как пока они не применялись активно, вряд ли российские игроки приостановят свою деятельность, а значит, для отечественного потребителя в ближайшем будущем ничего не изменится.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Террористы они и есть террористы. Украина после гос. переворота в 2014 г. есть самое настоящее террористическое...

kolmak

Ну путайте, там были бои за освобождение города, лес рубят - щепки летят

Asd10

Агональные конвульсии, похоже. Цель подобных войсковых операций кто ни будь может объяснить??

GammiPluh

Если они мирняк тупо убивают, о каких требованиях ты говоришь?