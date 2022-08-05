Товары, попавшие из-за санкций под запрет на ввоз в Россию, с июня можно доставить в страну по параллельному импорту без согласия правообладателей. Где посмотреть перечень разрешенной продукции, что будет с техникой и программным обеспечением, и кто отвечает за гарантийный ремонт?

До введения санкций, закон позволял зарубежным правообладателям самим выбирать импортеров в России и ограничивать право других компаний на ввоз их продукции. Сейчас импорт некоторых товаров стал невозможен по этим правилам.

Правительство РФ легализовало параллельный импорт, чтобы вновь насытить российский рынок продукцией зарубежных производителей, сообщили на сайте «Объясняем.рф».

В список попали десятки групп товаров, в том числе комплектующие для автомобилей, электронная и бытовая техника, промышленное оборудование, одежда и обувь. Перечень товаров определяет правительство и утверждает Минпромторг.

Кто обслужит технику по гарантии?

Гарантийное обслуживание и использование при ремонте оригинальных запчастей является обязанностью продавца.

Можно купить программное обеспечение (ПО) по параллельному импорту?

Нет. Программное обеспечение не войдет в список параллельного импорта. Оно не имеет кода товарной номенклатуры и не считается товаром.

А если не обновляется ПО техники, ввезенной по параллельному импорту?

Ответственность за работоспособность и своевременное обновление ПО лежит на продавце товара и обращаться нужно к нему.

Чем контрафакт отличается от товара для параллельного импорта?

Параллельный импорт — это возможность для любой компании ввозить в страну оригинальную продукцию без получения согласия производителя.

Контрафакт — это продукт, который произведен без разрешения или лицензии от правообладателя бренда.

Что не вошло в список?

Продукты питания, жиры и масла, алкоголь, табак и его заменители, шелк, шерсть, хлопок, бумажная пряжа и ткани из нее, химические нити. Но при повышенном спросе на рынке Минпромторг может добавить товары в перечень для параллельного импорта.