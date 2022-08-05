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Минпромторг дополнил список товаров для параллельного импорта

Источник:
Sibnet.ru
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Минпромторг обновил список товаров для параллельного импорта. Перечень ввозимых в Россию товаров дополнился парфюмерно-косметической продукцией брендов Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani и Kerastase, сообщили в министерстве.

Раньше товары перечисленных брендов находили в списке исключений, но из-за недостаточных поставок в торговые сети, их решили включить в перечень разрешенных, пишет ТАСС со ссылкой на информацию Минпромторга.

Президент России Владимир Путин 28 июня подписал закон, легализующий параллельный импорт на 2022 год. Он позволяет ввозить товары ушедших из страны поставщиков электроники в обход введенных санкций.

Что такое параллельный импорт

Однако ряд товаров не вошел в список для параллельного импорта. Например, шелк, шерсть, хлопок, бумажная пряжа и ткани из нее, химические нити и волокна исключили из перечня, поскольку на рынке есть российские аналоги.

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