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Портал Gizchina назвал лучшие недорогие смартфоны мая

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон Poco F5 Pro
Фото: © Xiaomi

Портал Gizchina составил топ-3 майских смартфонов с демократичной ценой не превышающей 500 долларов (40 тысяч рублей).

Лидером в рейтинге самых мощных смартфонов стал Poco F5 Pro, оборудованный 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с высокой частотой обновления 120 Гц и флагманским процессором Snapdragon 8+ Gen 1. 

Он имеет основную камеру разрешением 64 Мп, дополненную ультраширокоугольным объективом 8 Мп и макромодулем на 2 Мп. F5 Pro может похвастаться емким аккумулятором на 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт и беспроводной зарядки мощностью 30 Вт.

На втором месте расположился Realme GT Neo5, работающий на базе процессора Snapdragon 8+ Gen 1. Он оснащен 6,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления изображения 144 Гц. 

Система трех камер состоит из основного сенсора на 50 Мп, ультраширокоугольного объектива на 8 Мп и микроскопа на 2 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, а зарядка осуществляется с мощностью 150 Вт. Доступна версия с батареей на 4600 мАч и рекордной зарядкой мощностью 240 Вт.

Тройку лидеров замыкает прошлогодний флагман Xiaomi 12 с процессором Snapdragon 8 Gen 1. Он имеет компактный 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. 

Назван самый мощный мобильный процессор

Основная камера разрешением 50 Мп сопровождается ультраширокоугольным объективом на 13 Мп и макромодулем на 5 Мп. Аккумулятор емкостью 4500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт.

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