Характеристики GeForce RTX 4060 Ti разочаровали экспертов

Спецификации графического адаптера GeForce RTX 4060 Ti вызвали разочарование у специалистов Tom’s Hardware. На бумаге он кажется слабее, чем GeForce RTX 3060 Ti, а в некоторых параметрах уступает даже GeForce RTX 3060.

GeForce RTX 4060 Ti имеет всего 4352 ядра CUDA, что на 11% меньше, чем у RTX 3060 Ti, а шина памяти 128-битная, в то время как у RTX 3060 Ti она 256-битная, а у RTX 3060 — 192-битная. Объем видеопамяти у RTX 4060 Ti и RTX 3060 Ti одинаковый — 8 Гб.

Эксперты отметили, что 8 Гб памяти это не так уж и мало, но ее недостаток будет ощущаться в некоторых играх, выпущенных в 2023 году. Например, в Resident Evil 4 Remake, The Last of Us Part I и Hogwarts Legacy.

Несмотря на кажущиеся слабыми характеристики, новый адаптер может быть быстрее предшественника благодаря новым тензорным и RT-ядрам и большему кэшу. Но разница в производительности не будет существенной.

Hardware уверены, что по мере появления более сложных игр и приложений, требования к графической производительности будут расти, и RTX 4060 Ti может с ними не справиться.