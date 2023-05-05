НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты

Характеристики GeForce RTX 4060 Ti разочаровали экспертов

Источник:
Sibnet.ru
330 0
Видеокарта GeForce RTX
Фото: © Daniel Le?uch / Unsplash License

Спецификации графического адаптера GeForce RTX 4060 Ti вызвали разочарование у специалистов Tom’s Hardware. На бумаге он кажется слабее, чем GeForce RTX 3060 Ti, а в некоторых параметрах уступает даже GeForce RTX 3060. 

GeForce RTX 4060 Ti имеет всего 4352 ядра CUDA, что на 11% меньше, чем у RTX 3060 Ti, а шина памяти 128-битная, в то время как у RTX 3060 Ti она 256-битная, а у RTX 3060 — 192-битная. Объем видеопамяти у RTX 4060 Ti и RTX 3060 Ti одинаковый — 8 Гб. 

Эксперты отметили, что 8 Гб памяти это не так уж и мало, но ее недостаток будет ощущаться в некоторых играх, выпущенных в 2023 году. Например, в Resident Evil 4 Remake, The Last of Us Part I и Hogwarts Legacy.

Несмотря на кажущиеся слабыми характеристики, новый адаптер может быть быстрее предшественника благодаря новым тензорным и RT-ядрам и большему кэшу. Но разница в производительности не будет существенной. 

NVIDIA сократила производство GeForce RTX 4070

Hardware уверены, что по мере появления более сложных игр и приложений, требования к графической производительности будут расти, и RTX 4060 Ti может с ними не справиться.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
AMD и Microsoft создадут альтернативу чипам NVIDIA
Американские чипы TSMC будут на 30% дороже тайваньских аналогов
Microsoft представила новую функцию для пользователей iPhone
Компания Seagate выпустила жесткие диски с рекордной емкостью
смотреть все
Хайтек #Компьютеры
Как сделать
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
03.05.23, 09:24
2417
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
3606
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
7823
0
Как в Telegram сделать аватарку из смайлика
Для аватара можно выбрать фон, его необязательно делать однородным и есть возможность создание градиента из четырех цветов, и, самое главное, прикрепить в центр стикер или эмодзи из своей галереи
17.02.23, 17:09
7385
0
Как получить внешний IP-адрес
Внешний или фиксированный IP-адрес нужен для защиты кошельков, создание своего сервера или поднятия скорости скачивания из файлообменников. Как его получить?
15.02.23, 00:55
6320
6
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
7014
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
9827
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
6562
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
7172
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
7469
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Мамонтенок и Скорпион победили в «Маске» и показали лица
Пудель занял третье место в «Маске» и раскрыл свою личность
ЮАР попросила Путина не приезжать на саммит БРИКС
Мандрил первым снял маску в финале
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выбрать правильные солнечные очки
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Tanatholog

Как мы любим причину со следствием менять местами.Выходить за спину выступающего со своим флагом-вот...

mosquito__2010

Киевский режим обречен на погибель в любых сложившихся условиях ибо деструкция основанная на преступлениях...

Captain Nemo

Как можно комментировать то до чего сами и довели.Или успехи музыкантов не дают покоя.Без их было бы...

ball-n-wall

У французов вообще всё окутано тайной..