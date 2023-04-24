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Представлена российская нейросеть GigаСhat

Источник:
Sibnet.ru
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«Сбер» представил собственную нейросеть GigaChat, которая умеет отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний.

Протестировать возможности новой нейросети на данном этапе можно в закрытом телеграм-канале. Архитектура GigaChat основана на нейросетевом ансамбле модели NeONKA, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Кроме этого, в нейросеть включена модель Kandinsky 2.1, что дает возможность создания практически любых изображений. GigaChat также поддерживает мультимодальное взаимодействие и грамотно общается с пользователями на русском языке.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что разработка является прорывной для российского рынка. Ее отличает открытая архитектура, тогда как мировые аналоги придерживаются закрытой модели.

«Важно, что GigaChat могут использовать не только массовые пользователи, которые любят экспериментировать с инновациями, но студенты и даже исследователи для серьезных научных работ», — подчеркнул Греф.

В ближайшее время все возможности GigaChat получит фирменный виртуальный ассистент «Салют». Новая умная нейросеть станет помощником журналистов, редакторов, программистов, педагогов, студентов, маркетологов и представителей других профессий.

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быть человеком в отношении фашизма? хохол что ли? еще скажи " а нас за шо"