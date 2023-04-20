Легендарный парк в Барнауле заполнили водой

Пруд в знаменитом парке Изумрудный в Барнауле очистили и заполнили водой, восстановив главную визитную карточку одной из достопримечательностей столицы Алтайского края, сообщают власти региона.

Парк открыли в 1932 году при Барнаульском меланжевом комбинате. Десятилетия он был одним из любимых мест отдыха барнаульцев. Здесь были аттракционы, вышка для прыжков с парашютом, шахматный павильон, летний театр и открытый кинотеатр. Молодежь барнаульских предприятий вручную выкопала пруд.

С 1990-х годов парк постепенно приходил в запустение. Его реконструкция началась в конце 2019 года. К 2021 году здесь создали сеть благоустроенных пешеходных дорожек, велодорожек, детские площадки, спортивные мини-площадки, площадку для выгула собак, две беседки, туалеты.

В прошлом году выделили 108 миллионов рублей на восстановление пруда и прилегающей территории. Его уже заполнили водой, на это ушло несколько недель.

«Пруд в Изумрудном заполнили водой. Скоро будем кататься здесь на лодочках — главное дождаться, когда зима наконец отступит. А еще управляющий парком Владислав Вакаев передает просьбу не бросать в воду камни, которыми выложен берег пруда. Со временем такое развлечение может привести не только к оголению берега, но и к понижению уровня воды», — написал губернатор Виктор Томенко.

В 2023 году работы планируется продолжить. Здесь появится амфитеатр, пройдут работы по благоустройству и озеленению.