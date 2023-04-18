Детсадовца госпитализировали после нападения собак в Чите

Бездомные собаки напали на мальчика в Чите, с травмами его госпитализировали в больницу, сообщает СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Очевидцы сообщили местным СМИ, что стая бездомных собак напала на мальчика на улице 1-й Московской, 39 в Чите. Ребенка увезли в больницу.

Следователи проводят проверку. Правоохранительные органы получат объяснения должностных лиц, обязанных обеспечивать безопасные условия жизни читинцев.

Федеральный закон запрещает убивать бездомных животных. Он обязывает региональные власти действовать по программе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск).