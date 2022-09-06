Почему бездомных собак надо уничтожать. ИНТЕРВЬЮ

Одна собака способна принести 12 щенков в год. Большинство из них пополнят голодные уличные стаи и тоже начнут плодиться. Можно ли это остановить, что делать с агрессивными животными и как заставить владельцев отвечать за питомцев? На эти вопросы в интервью Sibnet.ru ответил замначальника Управления ветеринарии Новосибирской области Владимир Гоппе.

— Владимир Александрович, какое количество бездомных собак бродит сейчас по улицам, а сколько живет в домах?

— Пока в России нет учета, позволяющего определить точное число собак. Собаки не учтены, не чипированы.

Чипируют в основном люди, чьи питомцы участвуют в выставках, соревнованиях. Но большинство животных идентифицировать невозможно.

Владимир Александрович Гоппе Фото: © предоставлено Управлением ветеринарии НСО

Если мы завтра приедем в любой населенный пункт Новосибирской области, то, условно говоря, из 100 собак сможем идентифицировать только пять. Это те животные, хозяева которых поставили прививку от бешенства, и информация об этом есть в базе данных.

— А зачем идентифицировать каждую собаку?

— Человек появился на белом свете, и ему через три дня уже выдают свидетельство о рождении, потом нам дают паспорт, СНИЛС, ИНН и прочее. По этим документам в любой момент, когда нужно, нажали кнопочку и нашли человека. А у собаки нет ничего. Усы, лапы, хвост и кличка.

Собака должна быть учтена, как и любое другое животное. Корова тоже, кстати, не должна ходить сама по себе. Она может выйти на посевы, отходы жизнедеятельности могут раздражать людей.

Собаки — животные, активно распространяющие бешенство. Это неизлечимое заболевание, которое неизбежно приводит к смерти.

Собак необходимо ставить на учет, как автомобили. Если у меня есть автомобиль, я за него отвечаю, слежу, чтобы были налоги уплачены, чтобы страховка была.

Чтобы я, находясь среди других участников движения, тоже нес солидарную ответственность. Случилась авария – по номеру посмотрели: «Ага, ты хозяин. Иди сюда! Где страховка? Где документы?» И к ответственности. Понимаете? Также и собака.

Количество собак увеличивается, но никакой юридической ответственности у владельцев нет.

— Закон «Об ответственном отношении к животным» разве не предусматривает ответственность хозяина?

— Да, в законе предусмотрели, что за питомца должен отвечать хозяин. Но как найти-то хозяина? Этого не предусмотрели. Ну, покусала кого-то собака, а как мы определим, чья она? Она не чипирована, документов у нее нет.

Даже если нашли хозяина, любой человек, чья собака кого-то покусала, будет говорить: «Да ну ее к черту! Это не моя. Она прибилась, я ее тут кормлю, и скажите спасибо».

Где документ, который подтверждает, что он является хозяином? Нет такого документа. И доказать его право собственности на собаку почти невозможно, значит, и привлечь к ответственности.

— Что должно измениться? По какой схеме нужно проводить учет собак?

— В идеале должно быть так — купил собаку, поставил на учет в ветслужбе. Животному ставят чип, который позволяет в любой точке мира считать информацию с него и найти, откуда эта собака. Дальше прививки, ежегодно — против бешенства. А в паспорте питомца отметки ставятся.

Еще момент. Если хозяин не заводчик, то животное должно быть стерилизовано. Если он берет его для разведения, то должен быть приписан к кинологическому сообществу или к клубу.

Собака приносит потомство два раза в год, в среднем по шесть щенков. Вот и считайте, в год от одной собаки рождается 12 детенышей. А дальше все это происходит в геометрической прогрессии.

— А те животные, которые оказались на улице? Кто их контролирует? Чипирует?

— Работа по отлову бесхозных животных ложится на плечи глав администраций, муниципалитетов. Они объявляют конкурс, на него подают заявки специализированные учреждения.

Они занимаются отловом собак: посылают бригаду, ловят животное, помещает в приют. Там ее осматривают, стерилизуют, прививают, чипируют или вешают бирку на ухо и выпускают.

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Если вы увидите собаку с биркой — это бесхозная собака, выпущенная из приюта. И она стерилизована. Вы должны спокойно спать. Потомства она не оставит.

В какой-то степени это снижает способность размножаться. И то, слава богу! Потому что если собака бесхозная, то ее потомство 100% тоже.

— Судя по всему, не всех собак удается выловить, стерилизовать и чипировать? Почему?

— Количество отловленных животных ограничено средствами. Новосибирский областной бюджет выделяет около 20 миллионов рублей на отлов собак, эта сумма распределяется на все районы и муниципалитеты. Если выделяют району 400 тысяч, даже если одна собака будет обходиться в 40 тысяч, то это 10 собак и — привет!

Но бывает так, что никто не идет на это конкурсы. Стоимость расходных материалов растет, содержать собак в соответствии с законом — дорого. У нас на часть районов и нет никого.

Всю область обслуживает несколько организаций, и они вынуждены порой ехать из одного конца области в другой.

— Почему содержать собак дорого?

— Сейчас ужесточились требования к приютам, он должен быть оборудован очень хорошо. Отапливаемое помещение, по три-шесть метров в вольере на одну собаку, должна быть вентиляция, даже определенная влажность воздуха. Такие условия не каждый подрядчик может выполнить.

Наши коллеги в одной из областей построили приют за 70 миллионов, 26 миллионов на год заложили на содержание и другие расходы. И забили приют за неделю. А собаки как были на улицах, так и есть. Ну... это же путь в никуда. Мы можем все застроить приютами, они будут размножаться, а мы будем забирать собак и кормить.

— И как быть?

— Если говорить о собаках, которые нападают на человека… Ну, кто-то скажет: «Мы любим собак». Хорошо, и я люблю. Скажут: «Собака друг человека и обижает ее нельзя». А я видел, что у одного человека крыса живет. Тоже животное. Но почему-то крыс мы травим нещадно, истребляем их сотнями тысяч...

Или свиней, когда они заражаются африканской чумой. В этом случае все поголовье подлежит стопроцентной бескровной эвтаназии. И никто не протестует. А вот безнадзорную собаку, которая разорвала ребенка, привезли в приют и вам говорят: «Э, нельзя ее трогать!»

Но это же безумие! Как животное, которое на всех нападает, нельзя трогать? «Нет, — говорят. — Только в приют и там пусть живет до конца жизни». А она проживет десять лет, надо кормить два раза в день, ухаживать, чистить ей вольер. А она кусает всех подряд, и того, кто за ней ухаживает в том числе.

Люди в некоторых странах пишут заявление об эвтаназии, когда не могут терпеть боль и муки от болезней. Собака не может написать заявление добровольно. Кто-то придумал, что это гуманно. А где гуманизм, когда она сидит пять-десять лет в клетке, считай, в тюрьме?

— Какая собака считается агрессивной? Напавшая на человека?

— Не всегда. Порой и человек провоцирует собаку. Но в целом у нас законодательно не определена методика определения агрессивности животного.

И это тоже нужно дорабатывать в законе. Вот сейчас она напала, одни скажут: «Агрессивная!» Ее поймали, привезли в приют, она спокойно сидит, и другие говорят: «Да она спокойная!» Выпустят ее, а она снова нападает.

— Были предложения о социализации агрессивных собак…

— Для этого нужно нанимать кинологов. А за чей счет? Вот нам выделили из бюджета 20 миллионов на отлов, мы придем, скажем: «Дайте нам еще пять, мы будем собак воспитывать».

Но с большой долей вероятности мы уже не сможем перевоспитать ни одного агрессивного пса. Есть такое понятие, применимое к животным, — норов. Если конь норовистый, спокойным он не станет никогда. Также и собака.

Закон обязывает отлавливать, стерилизовать, вакцинировать животное и выпускать его в среду обитания. Если животное агрессивно, оно содержится в приюте до конца жизни. Убивать собаку нельзя.

Заметьте, мы не хотим, чтобы эвтаназию проводили вообще всем собакам. Напротив, мы выступаем за ответственное отношение, чтобы не было диких случаев, когда живому существу человек отрубает лапы или издевается над ним. За это люди должны нести серьезное наказание и понимать его неотвратимость.

— Животных из приютов берут в дома. Может, социальная реклама, пропаганда, чтобы этого было больше?

— Мы бываем в приютах, там есть замечательные добрые собаки. И есть люди, готовые их взять. И эти люди заслуживают огромного уважения. Нужно быть милосердным, чтобы взять безродного пса, ухаживать за ним всю жизнь, по сути, понимая, что твой питомец может не стать счастливым уже никогда.

Потому что однажды его выбросили, он это запомнил. Он ведет себя также как и человек, которого обманули и предали.