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Только пепел: как похоронить домашнее животное

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © hoffmanink / Pixabay License
Смерть любимого питомца приносит хозяевам не только страдания, но и проблемы. Хоронить в земле собак, кошек и хомячков нельзя по закону. Кроме того, это затруднительно зимой. И в конечном итоге грозит штрафом. Специальных кладбищ в России — единицы, поэтому наиболее правильный и доступный способ — кремация.

Первое, что нужно знать — бесплатно решить вопрос с телом погибшего животного по закону не получится. Будь то захоронение или кремация, все услуги коммерческие. Поэтому в случае потери питомца предстоит решить не только моральную сторону вопроса, но и оценить материальные возможности.

Почему нельзя закапывать собак и кошек

Законодательство России запрещает закапывать тело собаки или кошки на дачном участке, в черте города, в лесу и в других местах. За это могут оштрафовать на 4-5 тысяч рублей по статье 10.8 КоАП (нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов).

«Существует огромное количество болезней, от которых животные погибают, и они требуют серьезного постлетального отношения. При таких заболеваниях собак, как бешенство, лептоспироз, стригущий лишай, захоранивать в землю нельзя. Соприкосновение с землей и грунтовыми водами приводит к распространению болезней в окружающей среде», — прокомментировал Sibnet.ru руководитель пресс-службы Управления ветеринарии Новосибирской области Юрий Шмидт.

Кроме того, захороненного питомца может выкопать бездомный пес и растащить по округе. Или могила вскроется при других обстоятельствах. Владелец должен подумать, насколько для него такое морально приемлемо.

Есть ли официальные кладбища

«Кладбище для домашних животных может получить разрешение на работу, если у него есть соответствующая ветеринарному и санитарному законодательству инфраструктура. Если ветеринарная служба обеспечивает безопасность захоронения и невозможность выноса инфекции за пределы захоронения. Это специально подготовленная площадка, что-то вроде бетонированного мини-бокса, который засыпается землей», — объяснил Шмидт.

Но пока таких кладбищ для животных в России несколько — в Екатеринбурге, Перми. В Сибири их нет. Единственная безопасная альтернатива таким «укомплектованным» кладбищам — частные крематории для домашних животных.

Где и как кремировать животное

Если питомец умер в ветеринарной клинике, у нее есть специальный договор с компанией, которая кремирует животных.

«Ветеринарные клиники проводят эвтаназию тяжело больным животным с неизлечимыми заболеваниями, с несовместимыми с жизнью травмами. После подтверждения диагноза доктором выполняется эвтаназия. Животные поступают на кремацию в определенные организации», — описала процедуру ветеринарный врач «Эковетцентра» Наталья Богомолова.

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Если смерть произошла дома, на даче или в другом месте, хозяин должен вызвать специализированную частную организацию, которая заберет тело питомца и кремирует его.

«Такие организации получают разрешительные документы, они должны подтвердить оборудование, место. Кремация проводится при определенных температурах (около тысячи градусов), это не просто в деревенской печке сжечь. Сжигание происходит до неорганических остатков. Именно в органике остаточные бактерии и вирусы», — сказал Шмидт.

Стоимость кремации домашних животных зависит от веса — в среднем от 1 тысячи рублей за килограмм. Индивидуальная кремация с выдачей праха питомца в урне стоит дороже, чем кремация с несколькими животными, когда прах утилизируется организацией. За индивидуальную кремацию кошки можно отдать около 4-5 тысяч, а за крупную собаку придется заплатить не меньше 10 тысяч рублей. 

Прахом хозяин может распоряжаться по своему усмотрению, он биологически безопасен. «Кто на даче хоронит, у кого-то склепы имеются, где много уже животных в виде праха. Кто-то может на грядку — это чистая зола, удобрение, вырастить на них морковку. Фантазий крайне много у людей. Есть организации (одна из них Санкт-Петербурге), где из праха делают украшения (золу спекают в бусины)», — привела примеры Богомолова.

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