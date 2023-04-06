«Яндекс Недвижимость» поможет найти квартиру за рубежом

«Яндекс» запустил новый сервис на платформе «Яндекс Недвижимости». Каталог сервиса пополнился предложениями от зарубежных застройщиков.

Сейчас в базе «Яндекс Недвижимости» доступны проекты крупнейших строительных компаний ОАЭ — Damac, Omniyat, Ellington Properties, Select Group. Всего насчитывается более 200 проектов от партнеров и застройщиков в ОАЭ.

Среди них как объекты на этапе строительства, так и уже сданные жилые комплексы. При этом в будущем «Яндекс» планирует расширить географический охват — в сервисе появятся и другие страны.

До середины мая «Яндекс Недвижимость» для ряда проектов из каталога можно получить кешбэк до 1% стоимости жилья баллами «Плюса». Например, за покупку лота стоимостью 20 миллионов рублей сервис начислит до 200 тысяч баллов «Плюса».