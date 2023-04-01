«Госуслуги» отключили кнопку удаления профиля

Возможность удалить профиль онлайн на портале «Госуслуги» исчезла. В Сети связали это с тем, что во время весеннего призыва призывников будут оповещать электронно. Минцифры назвало свою причину.

Возможность удаления учетной записи ранее перестала быть доступной пользователям сайта и приложения «Госуслуги» с 31 марта.

Минцифры подтвердило, что теперь удалить учетную запись можно только в МФЦ. Функцию на портале отключили «в связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на "Госуслугах", в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учетной записи злоумышленниками».

Ведомство добавило, что удаление аккаунта на «Госуслугах» не является уклонением от службы в армии.

Во время весеннего призыва, который стартует 1 апреля, призывников впервые будут оповещать в электронном виде. Член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что рассылку повесток через «Госуслуги» приравняют к личному вручению, а удаление приложения или аккаунта будет означать уклонение от службы. Однако заявление Швыткина опровергли в Госдуме и Совфеде.