Данные пользователей ChatGPT попали в Сеть

Личные данные пользователей чат-бота с элементами искусственного интеллекта ChatGPT попали в Сеть, его разработчики из стартапа OpenAI объяснили утечку ошибкой в работе нейросети.

Некоторые пользователи могли видеть имя и фамилию другого активного пользователя, адрес электронной почты, платежный адрес, последние четыре цифры номера банковской карты.

Отмечается, что полные номера банковских карт никогда не раскрывались. Для исправления проблемы ChatGPT был отключен 20 марта, после чего были внесены необходимые изменения в его работу.

Оказалось, что утечка произошла из-за бага в клиентской библиотеке с открытым исходным кодом Redis. По оценке специалистов, от утечки данных пострадали порядка 1,2% всех подписчиков чат-бота.