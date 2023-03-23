«Google Сообщения» получат нейросеть, способную отвечать на SMS

В бета-версии «Google Сообщений» обнаружены следы внедрения нейросети Google Bard. Предполагается, что ИИ сможет отвечать на получаемые SMS вместо пользователя.

Портал 9to5Google провел анализ бета-клиента «Google Сообщений» и обнаружил возможность активации кнопки с логотипом Bard. Исследователи считают, что аналог ChatGPT будет интегрирован в стоковый мессенджер Android для генерации ответов или подсказок.

Специалисты отмечают, что наличие следов в коде не говорит о том, что функция обязательно появится в ближайшее время и вообще будет запущена. Однако они считают «Google Сообщения» логичным приложением для применения чат-бота.