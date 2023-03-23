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«Google Сообщения» получат нейросеть, способную отвечать на SMS

Источник:
Sibnet.ru
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В бета-версии «Google Сообщений» обнаружены следы внедрения нейросети Google Bard. Предполагается, что ИИ сможет отвечать на получаемые SMS вместо пользователя.

Портал 9to5Google провел анализ бета-клиента «Google Сообщений» и обнаружил возможность активации кнопки с логотипом Bard. Исследователи считают, что аналог ChatGPT будет интегрирован в стоковый мессенджер Android для генерации ответов или подсказок.

Фото: © 9to5google

Специалисты отмечают, что наличие следов в коде не говорит о том, что функция обязательно появится в ближайшее время и вообще будет запущена. Однако они считают «Google Сообщения» логичным приложением для применения чат-бота.

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Tanatholog

"А я буду злобно критиковать уже следующую власть"А ты попробуй не злобно, а УМНО покритиковать.Вопли...

MuCbE

Ну так если Украина продаст Киев, Одессу, Львов или что они там собрались продавать, что от страны останется...

pepelmetal

С 90х годов слышу как ещё чуть чуть и будет наукраине как в Швейцарии

pepelmetal

Заканчивай хахлавскую пургу нести