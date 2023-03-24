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Почему спортивный костюм должен быть в гардеробе у каждого

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Русич Спорт»
Спортивный костюм будет отлично выглядеть в любом гардеробе. Давно прошли времена, когда его надевали исключительно в спортивные залы. Сегодня такая одежда считается повседневной. Как сочетать спорткостюм с другими вещами из гардероба и как подобрать идеальный для мужчины и женщины?

Спортивные костюмы актуальны для любого сезона. Прохладным летним вечером он поможет выглядеть стильно, сохраняя тепло. Осенью или весной будет полноценным образом, в котором можно поехать по делам в город или на природу с близкими. А зимой его можно сочетать с элементами другой одежды и смело экспериментировать, полагают в магазине спортивных костюмов «Русич Спорт».

Почему спортивные костюмы — база в гардеробе

Последние несколько лет привычные джинсы и футболки все больше уступают качественному спортивному костюму, который однозначно может считаться основой гардероба.

Удобный крой — одна из главных причин популярности спортивного костюма. Он не сковывает движений, в нем легко и комфортно, ткань приятна к телу. Одежду делают из качественных натуральных материалов, что позволяет обеспечить прочность, добиться отличной вентиляции и избежать возникновения аллергических реакций.

Спортивный костюм состоит из универсальных штанов и толстовки. Такая комбинация подходит любому типу фигуры и позволяет скрывать ее несовершенства.

Как можно сочетать с другой одеждой

Костюм состоит из двух элементов: толстовки или олимпийки с длинным рукавом и штанов с поясом на резинке.

Его можно носить цельно или сочетать с другими элементами гардероба. В прохладную погоду можно надеть куртку, даже допустимо пальто. Из обуви — кроссовки, кеды или спортивные ботинки.

Олимпийка или толстовка будут сочетаться с джинсами или шортами. А штаны — с любимой футболкой или любой другой кофтой. Костюмы «Русич Спорт» универсальны, они точно подойдут к другим вещам в гардеробе.

Как подобрать идеальную модель для мужчины

Нужно задать вопрос: «Для какой цели необходим костюм»? Если ответ: «Для спорта», то первым делом стоит обратить внимание на состав изделий.

Костюм должен одновременно сохранять тепло и пропускать воздух, чтобы тело дышало. Для занятий спортом на открытом воздухе в прохладную погоду нужно отдавать предпочтение толстовке с капюшоном, чтобы защитить голову от порывов ветра или осадков.

Если цель покупки — просто разнообразить гардероб, то надо обратить внимание на дизайн изделия, цвет и фасон.

Как подобрать идеальную модель для женщины

При выборе костюма для занятия спортом нужно помнить о качестве. Так как эта вещь используется часто и интенсивно, ткань должна быть прочной и устойчивой к износу. В составе материала должны быть натуральные волокна, которые обеспечат воздухопроницаемость.

Если вы ищете вариант для прогулок, то следует обратить внимание на стиль изделия. Такие детали, как карманы, капюшон, манжеты на резинках, делают одежду уютнее и одновременно практичнее.

Также спортивный костюм отлично подойдет для дома, ведь он не стесняет движений. Он намного удобнее халата, к которому так привыкли женщины.

Преимущества спортивной одежды «Русич Спорт»

Магазин спортивных костюмов «Русич Спорт» производит текстильную продукцию и обувь с символикой СССР и России. В ассортименте — толстовки, футболки и костюмы.

Фото: © «Русич Спорт»

Одежда отшивается небольшими партиями — это позволяет вовремя находить и устранять брак. Состав — 92% хлопка-пенье и 8% эластана. Благодаря такому сочетанию костюмы точно не вытянутся в коленках и не будут линять при каждой стирке. Также они прекрасно пропускают воздух и отлично впитывают влагу.

При производстве все изображения и логотипы вышиваются. Это означает, что после стирки рисунок не отвалится. Вышивка — самый надежный способ гарантировать качественное изображение на одежде, создать уникальный и запоминающийся дизайн.

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Спорт #Спорттовары #Потребитель
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Топ комментариев

MuCbE

Ну так если Украина продаст Киев, Одессу, Львов или что они там собрались продавать, что от страны останется...

Asd10

Ласковый телёнок двух маток сосёт. Чего вам не так??)))

pepelmetal

С 90х годов слышу как ещё чуть чуть и будет наукраине как в Швейцарии

Asd10

Мозгов бы тебе маленько, русский сибиряк... Когда в Новгороде на бересте писали, в "колыбели цивилизации"...