Составлен рейтинг самых долговечных жестких дисков

Между началом использования жесткого диска и его поломкой в среднем проходит 2 года и 10 месяцев или 25,2 тысяча часов, следует из отчета компании Secure Data Recovery.

Компания занимается профессиональным восстановлением данных с испорченных носителей информации. Согласно статистике Secure Data Recovery, самые живучие жесткие диски выпускает Toshiba.

В среднем ресурс винчестеров Toshiba составляет 34,8 тысяча часов. На втором месте оказался бренд Maxtor с показателем 29,8 тысяча часов. Тройку лидеров замкнул Western Digital — 25,7 тысяча часов.

Наименее долговечными оказались диски Hitachi — в среднем они работают 18,6 тысяча часов. Еще один популярный производитель Seagate продемонстрировал результат в 23,298 тысяча часов.

Какие диски восстанавливать проще

Эксперты компании также составили рейтинг по количеству поврежденных на момент поломки секторов памяти. Чем меньше повреждений, тем проще восстановить информацию со сломанного устройства.

Лучше всех себя проявили диски Maxtor — у них на момент выработки ресурса в среднем повреждаются 228 секторов. На втором месте Samsung (529 секторов), на третьем — Western Digital (628 секторов). Худший результат у Hitachi.

Также указывается, что собранная за 2022 год статистика выявила интересную закономерность — самыми отказоустойчивыми дисками являются те, что были выпущены до 2015 года.