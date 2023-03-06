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Производство литографических материалов решено освоить в России

Источник:
Sibnet.ru
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Макроснимок кремниевой пластины
Фото: © Laura Ockel / Unsplash License

Минпромторг заказал научно-исследовательскую работу по созданию литографических материалов. В ее рамках планируется не только создание теоретической базы, но и освоение производства и испытание тестовой партии.

На портале ЕИС «Закупки» 14 февраля опубликован тендер на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка и освоение производства литографических материалов для микроэлектронного производства» с кодовым названием «Фотолиз». На эти цели из бюджета выделено 1,1 миллиарда рублей.

В 2022 году из-за антироссийских санкций в страну перестали поступать в нужном количестве фоторезисторы, светочувствительные полимеры и антиотражающие покрытия. Эти и не только компоненты используются для изготовления микросхем и собственная разработка должна решить проблему с дефицитом комплектующих.

Прием заявок на выполнение научно-исследовательской работы завершен 3 марта, итоги будут подведены 9 марта 2023 года. Ожидается, что исполнитель завершит заказ до 12 декабря 2025 года.

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GammiPluh

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