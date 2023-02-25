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YouTube запустил тестирование видео премиального качества

Источник:
The Verge
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YouTube
Фото: © Sibnet.ru

Новая опция «1080p Premium» появилась на YouTube — в настоящее время она доступна лишь небольшой группе подписчиков YouTube Premium.

Отмечается, что 1080p Premium — это версия 1080p с повышенным битрейтом, которая предоставляет больше информации на пиксель и обеспечивает более высокое качество при просмотре.

Эксперты отмечают, что битрейт и глубина цвета существенно влияют на качество изображения — хотя пользователи в основном оценивают по разрешению. Так, качественное видео 1080p может быть лучше, чем плохое 4K.

Сейчас стандартный на YouTube битрейт для 1080p составляет около 8 Мбит/с. Опция «1080p Premium» предлагает битрейт около 13 Мбит/с, что заметно больше стандартных значений.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Сколько шкур продажных в мире этом. США до сих пор считают что можно всех подкупить убить ограбить обмануть...

physx

Не были б США, не было б проблем.

nicollaich

ООН в упор не видел обстрелов гражданских объектов ДНР и ЛНР украинской артиллерией на протяжении 9 лет.

Uynachalnica

Ну а кто заставлял то так долго читать! Сказал бы: достижений никаких, задачи прежние, и разошлись бы!