YouTube запустил тестирование видео премиального качества

Новая опция «1080p Premium» появилась на YouTube — в настоящее время она доступна лишь небольшой группе подписчиков YouTube Premium.

Отмечается, что 1080p Premium — это версия 1080p с повышенным битрейтом, которая предоставляет больше информации на пиксель и обеспечивает более высокое качество при просмотре.

Эксперты отмечают, что битрейт и глубина цвета существенно влияют на качество изображения — хотя пользователи в основном оценивают по разрешению. Так, качественное видео 1080p может быть лучше, чем плохое 4K.

Сейчас стандартный на YouTube битрейт для 1080p составляет около 8 Мбит/с. Опция «1080p Premium» предлагает битрейт около 13 Мбит/с, что заметно больше стандартных значений.