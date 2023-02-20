«Яндекс» добавил в поиск конвертер криптовалют

Поиск «Яндекса» получил конвертер криптовалют. Он работает по аналогии со стандартными фиатными единицами и не требует знания специального названия валюты.

Знать кодовое обозначение валюты не нужно, поиск понимает «обычную речь». Чтобы воспользоваться конвертером, достаточно вбить в строку текстовый запрос, например, «биткоин в рубли» и «Яндекс» откроет конвертор и график стоимости.

Конвертировать валюты между собой поисковик пока не научили. Разработчики не сообщали о таких планах, но подобное развитие сервиса было бы логичным. При запросе на эту тему «Яндекс» использует данные сторонних ресурсов.

Конвертация в фиат может потребоваться при планировании вывода средств с криптокошелька. Валюты не имеют постоянной стоимости, поэтому пользователи стараются рассчитать курс вывода, чтобы не потерять на обналичивании.