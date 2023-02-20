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«Яндекс» добавил в поиск конвертер криптовалют

Источник:
Sibnet.ru
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Стилизованная монета QEST
Фото: © Traxer / Unsplash License

Поиск «Яндекса» получил конвертер криптовалют. Он работает по аналогии со стандартными фиатными единицами и не требует знания специального названия валюты.

Знать кодовое обозначение валюты не нужно, поиск понимает «обычную речь». Чтобы воспользоваться конвертером, достаточно вбить в строку текстовый запрос, например, «биткоин в рубли» и «Яндекс» откроет конвертор и график стоимости. 

Конвертировать валюты между собой поисковик пока не научили. Разработчики не сообщали о таких планах, но подобное развитие сервиса было бы логичным. При запросе на эту тему «Яндекс» использует данные сторонних ресурсов.

Конвертация в фиат может потребоваться при планировании вывода средств с криптокошелька. Валюты не имеют постоянной стоимости, поэтому пользователи стараются рассчитать курс вывода, чтобы не потерять на обналичивании.

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Топ комментариев

big-big

У янки была Псаки, у гансов Нюрка-ленка. Соответствуют!

mosquito__2010

Образование не иначе в Хогвартсе получала как и другие.

Nik3316

весь американский рынок зависит от товаров из Китая...И США это учитывают.

mosquito__2010

Россия и Китай вероятно вертели мнение США в целом и Блинкена в частности по этому поводу примерно градусов...