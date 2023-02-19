Нейросеть Midjourney сгенерировала российские города в обликах людей. Они предстали в образе героев исторического фэнтэзи.

Москва, Тверь, Самара, Ладога, Тула, Казань, Рязань — в облике средневековых красавиц. Санкт-Петербург, Владивосток, Воронеж —брутальных мужчин.

Псков, Нижний Новгород и Ярославль вышли похожими на мудрых правителей, Иркутск — преуспевающего купца. У Перми и Калининграда оказались с проблемы с лишним весом.

Краснодар стал похож на древнегреческого Вакха, Омск — демона, Улан-Удэ — монгольского воина. Новосибирск предстал в образе голубоглазого мальчика.

Нейросеть Midjourney формирует изображение по словесному описанию, после чего пользователю предлагается выбрать лучшее из четырех сгенерированных программой изображений.

Midjourney придумана американским ученым и предпринимателем Дэвидом Хольцем.