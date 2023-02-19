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Нейросеть показала города России в облике людей

Источник:
Sibnet.ru
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Нейросеть Midjourney сгенерировала российские города в обликах людей. Они предстали в образе героев исторического фэнтэзи.

Москва, Тверь, Самара, Ладога, Тула, Казань, Рязань — в облике средневековых красавиц. Санкт-Петербург, Владивосток, Воронеж —брутальных мужчин.

Псков, Нижний Новгород и Ярославль вышли похожими на мудрых правителей, Иркутск — преуспевающего купца. У Перми и Калининграда оказались с проблемы с лишним весом.

Краснодар стал похож на древнегреческого Вакха, Омск — демона, Улан-Удэ — монгольского воина. Новосибирск предстал в образе голубоглазого мальчика.

Нейросеть Midjourney формирует изображение по словесному описанию, после чего пользователю предлагается выбрать лучшее из четырех сгенерированных программой изображений.

Midjourney придумана американским ученым и предпринимателем Дэвидом Хольцем.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Образование не иначе в Хогвартсе получала как и другие.

big-big

У янки была Псаки, у гансов Нюрка-ленка. Соответствуют!

Nik3316

весь американский рынок зависит от товаров из Китая...И США это учитывают.

GammiPluh

Ты опять прячешь смысл слов под ковер, речь не о мире как таковом, а от том чтобы показать всей планете...