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Журова объяснила кампанию по недопуску России на Олимпиаду

Источник:
МК
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Первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы РФ Светлана Журова
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы РФ Светлана Журова
Фото: © пресс-служба Госдумы

Страны, выступающие за недопуск россиян и белорусов на Олимпийские игры 2024 года в Париже, психологически давят на Россию, считает первый заместитель председателя комитета по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Ранее глава министерства образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сообщила, что 35 государств собрались требовать недопуска России и Белоруссии до участия в Олимпийских играх в Париже в 2024 году намерены.

«Думаю, что они это говорят, чтобы надавить на наши умы. Чтобы мы устали слушать это нытье и сами решили не ехать на Олимпиаду. Вот в чем смысл — загрузить наше информационное поле таким заявлениями, чтобы мы сами отмахнулись от Олимпиады», — сказал МК Журова.

Она напомнила, что в Олимпийских играх принимают участие все страны мира, а не только эти 35 государств. На данный момент сборная России не допущена к Олимпийским играм, и глава МОК Томас Бах лишь предложил дождаться лета для решения этого вопроса, уточнила она.

Журова предложила оценить ситуацию «философски» и избегать радикальных решений. Она отметила, что спецоперация на Украине продолжается, и к лету ситуация может измениться.

«Такое ощущение, что эти 35 стран чувствуют, чем может закончиться СВО, поэтому так торопятся», — считает она.

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