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Федор Емельяненко проиграл свой последний бой в первом раунде

Источник:
Sibnet.ru
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Российский боец Федор Емельяненко проиграл техническим нокаутом американцу Райану Бейдеру в своем последнем бою и не смог завоевать титул чемпиона Bellator в тяжелом весе.

Поединок завершился уже в первом раунде. Бой продлился всего 2 минуты 39 секунд. Емельяненко пропустил серию ударов в партере, и судья остановил схватку.

После поединка российский боец снял перчатки, положил их на пол ринга и официально объявил о завершении карьеры.

«С одной стороны я огорчен, что не смог вас порадовать сегодня, с другой - очень рад, что вы болели за меня, - сказал после боя Емельяненко. - Мои друзья, бойцы собрались здесь. Я рад видеть их здесь, очень благодарен моим друзьям, что они пришли поддержать меня. Да, я буду с ребятами, с командой, буду тренировать. Я закончил [карьеру], спасибо всем», — приводит ТАСС слова Емельяненко.



На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед и семь поражений. Бейдеру 39 лет, На его счету 31 победа и семь поражений.

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