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TikTok внедрит систему страйков как на YouTube

Источник:
Sibnet.ru
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Ярлык TikTok на смартфоне
Фото: © Solen Feyissa / Unsplash License

TikTok внедрит систему страйков на платформе. Пользователей накажут не только за нарушающие правила ролики и трансляции, но и за «преступные» комментарии.

«Мы считаем, что эти изменения помогут нам более эффективно и быстро удалять вредоносные учетные записи, обеспечивая при этом более понятный и последовательный интерфейс для подавляющего большинства создателей, которые хотят следовать нашей политике», — сообщается в блоге TikTok.

Новая система будет блокировать аккаунты пользователей за нарушение любого правила, а контент, будь то ролик или пост, удалять. 

Продолжительность бана зависит от тяжести наказания, например, за пропаганду вражды аккаунт могут отключить навсегда, а за спам — заблокировать на 90 дней.

Отмечается, что решения будут прозрачными. Пользователи и авторы контента смогут узнать о блокировке в личном кабинете и им сообщат, за что их наказали. При несогласии с вердиктом модератора можно подать апелляцию.

Обновленная система страйков уже распространяется по всему миру. При появлении доступа в конкретном регионе пользователи получат соответствующее оповещение.

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