Discord уличили в замедлении видеокарт Nvidia

Пользователи Reddit массово пожаловались на падение частоты памяти видеокарт Nvidia при запущенном мессенджере Discord. Компания нашла решение проблемы.

Пользователь с ником Sunlighthell начал ветку на Reddit на тему того, что производительность его видеокарты значительно снижается, если он во время игры запускает Discord. Об аналогичной проблеме сообщили около сотни пользователей.

В ветку пришел официальный представитель Nvidia, сообщивший о том, что в ближайшее время драйвера видеокарт получат соответствующее исправление. Те, кто не дождался патч, могут внести изменения в конфигурацию оборудования вручную по официальной инструкции.

Несмотря на оперативное решение проблемы, многие пользователи остались недовольны. Они считают, что посторонние программы, особенно чат-клиенты и мессенджеры, не должны иметь доступа к ресурсам видеокарты.

Представитель Nvidia в ответ сообщил, что компания представляет пользователям все возможности по ограничению стороннего доступа к ресурсам, но обещал передать пожелание об автоматическом контроле этого аспекта разработчикам.

Discord — мессенджер, получивший широкое распространение среди геймеров. Он позволяет переписываться, вести беседы и стримить непосредственно в игре, накладывая свой интерфейс поверх картинки на экране с помощью оверлея.