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Discord уличили в замедлении видеокарт Nvidia

Источник:
Sibnet.ru
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Видеокарта Nvidia GeForce 3090
Фото: © ???????? Jose G. Ortega Castro ???????? / Unsplash License

Пользователи Reddit массово пожаловались на падение частоты памяти видеокарт Nvidia при запущенном мессенджере Discord. Компания нашла решение проблемы.

Пользователь с ником Sunlighthell начал ветку на Reddit на тему того, что производительность его видеокарты значительно снижается, если он во время игры запускает Discord. Об аналогичной проблеме сообщили около сотни пользователей.

В ветку пришел официальный представитель Nvidia, сообщивший о том, что в ближайшее время драйвера видеокарт получат соответствующее исправление. Те, кто не дождался патч, могут внести изменения в конфигурацию оборудования вручную по официальной инструкции.

Несмотря на оперативное решение проблемы, многие пользователи остались недовольны. Они считают, что посторонние программы, особенно чат-клиенты и мессенджеры, не должны иметь доступа к ресурсам видеокарты. 

Представитель Nvidia в ответ сообщил, что компания представляет пользователям все возможности по ограничению стороннего доступа к ресурсам, но обещал передать пожелание об автоматическом контроле этого аспекта разработчикам.

Discord — мессенджер, получивший широкое распространение среди геймеров. Он позволяет переписываться, вести беседы и стримить непосредственно в игре, накладывая свой интерфейс поверх картинки на экране с помощью оверлея.

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