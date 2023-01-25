Свыше 2,5 миллионов туристов приехали на Алтай

Поток туристов в Республику Алтай в прошлом году вырос на 14,3% и превысил 2,5 миллиона человек, сообщило правительство региона.
Республика Алтай всегда пользовалась повышенным спросом туристов. Который стремительно возрос в 2020 году из-за закрытых в связи с пандемией коронавируса границ.
«В минувшем году из-за введенных против России санкций по-прежнему для большинства россиян был актуален именно внутренний туризм. В результате туристический поток в Республику Алтай продолжал расти и, по предварительным данным 2022 года, составил около 2,5 млн человек», — сообщил глава региона Олег Хорохордин.
Он отметил, что рост гостей связан также с увеличением числа туробъектов и услуг, созданием глэмпингов, крупных отелей. Например, на курорте «Манжерок» завершается строительство крупнейшего в стране пятизвездочного отеля н 304 номера.
В связи с активным развитием отрасли в республике решили создать отдельное министерство туризма. Сейчас эта сфера находится в ведении регионального Минприроды, и туристическим направлением в нем занимаются пять человек.
GammiPluhИркут, Алейников... а че ваши комментарии только после проверки отображаются, а так понимаю вы ребята...
pepelmetal"В итоге на поле бое решать будет выучка экипажей и тактика применение машин" И так понятно что наши...
Nik3316он видел Минские соглашения и потом комментарий на них от подписантов, что они для них значили...
pepelmetalНу сгорят эти танки, как и рогульские