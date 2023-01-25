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«Проводник» в Windows 11 серьезно изменится

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft работает над новым интерфейсом «Проводника». Он получит более современный вид, ленту рекомендаций и область просмотра истории работы с файлами.

Портал Windows Central заполучил внутренние макеты Microsoft, свидетельствующие о разработке низменного интерфейса «Проводника». Окно утилиты получит переработанный заголовок, осовремененное поле каталога файлов и новую кнопку «Домой».

Дизайн «Проводника» менялся со временем очень слабо, но теперь будет более современным и получит интеграцию с продуктами Office 365. В боковом меню можно будет просмотреть информацию о файлах, историю взаимодействия с ними и связанные документы и переписки.

«Проводник» получит область работы с фотографиями. По наведению мыши будет открываться фрейм с предварительным просмотром изображений. В будущем планируется интеграция тегов — это позволит пользователям упорядочивать и классифицировать определенные файлы с помощью ключевых слов и цветов. Аналогичная возможность есть в macOS.


Официальной информации от Microdoft об обновлении «Проводника» пока не поступало. По данным Windows Central, большинство нововведений станут доступны пользователям до конца 2023 года.

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mosquito__2010

Власти Украины не просто преступники, они по большому счёту отмороженные кровавые шизофреники. Таких...

mosquito__2010

Даже гимн как бы намекает что Украине вилы.

GammiPluh

Иркут, Алейников... а че ваши комментарии только после проверки отображаются, а так понимаю вы ребята...

Nik3316

он видел Минские соглашения и потом комментарий на них от подписантов, что они для них значили...