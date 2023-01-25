«Проводник» в Windows 11 серьезно изменится

Microsoft работает над новым интерфейсом «Проводника». Он получит более современный вид, ленту рекомендаций и область просмотра истории работы с файлами.

Портал Windows Central заполучил внутренние макеты Microsoft, свидетельствующие о разработке низменного интерфейса «Проводника». Окно утилиты получит переработанный заголовок, осовремененное поле каталога файлов и новую кнопку «Домой».

Дизайн «Проводника» менялся со временем очень слабо, но теперь будет более современным и получит интеграцию с продуктами Office 365. В боковом меню можно будет просмотреть информацию о файлах, историю взаимодействия с ними и связанные документы и переписки.

«Проводник» получит область работы с фотографиями. По наведению мыши будет открываться фрейм с предварительным просмотром изображений. В будущем планируется интеграция тегов — это позволит пользователям упорядочивать и классифицировать определенные файлы с помощью ключевых слов и цветов. Аналогичная возможность есть в macOS.

Официальной информации от Microdoft об обновлении «Проводника» пока не поступало. По данным Windows Central, большинство нововведений станут доступны пользователям до конца 2023 года.