Бот успешно сдал выпускной экзамен элитной школы бизнеса

Бот ChatGPT компании OpenAI без подготовки сдал выпускной экзамен по основному курсу программы MBA «Управление операциями» Уортонской школы бизнеса университета Пенсильвании.

Искусственный интеллект блестяще справился с основными вопросами управления операциями и анализа процессов, констатировали преподаватели. Кроме этого, бот хорошо показал себя при подготовке юридических документов.

Выпускники элитной школы бизнеса, прошедшие обучение по программе MBA, работают в качестве менеджеров среднего или высшего звена в бизнесе, на государственной или муниципальной службе.

При этом разработчики уверяют, что ChatGPT — лишь тестовый образец, который находится только в начале своей эволюции. Они считают, что новое поколение бота будет намного эффективнее.

ChatGPT — голосовая нейросеть, которая способна самостоятельно обучаться и исправлять собственные ошибки. Бот может ответить на любой вопрос, при этом он сам структурирует его содержание и дает дополнительные пояснения.