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Бот успешно сдал выпускной экзамен элитной школы бизнеса

Источник:
Fortune
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Бот ChatGPT компании OpenAI без подготовки сдал выпускной экзамен по основному курсу программы MBA «Управление операциями» Уортонской школы бизнеса университета Пенсильвании.

Искусственный интеллект блестяще справился с основными вопросами управления операциями и анализа процессов, констатировали преподаватели. Кроме этого, бот хорошо показал себя при подготовке юридических документов.

Выпускники элитной школы бизнеса, прошедшие обучение по программе MBA, работают в качестве менеджеров среднего или высшего звена в бизнесе, на государственной или муниципальной службе.

При этом разработчики уверяют, что ChatGPT — лишь тестовый образец, который находится только в начале своей эволюции. Они считают, что новое поколение бота будет намного эффективнее.

ChatGPT — голосовая нейросеть, которая способна самостоятельно обучаться и исправлять собственные ошибки. Бот может ответить на любой вопрос, при этом он сам структурирует его содержание и дает дополнительные пояснения.

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